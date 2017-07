Liestal - Der Euro erfreute sich in den vergangenen Jahren geradezu einer spektakulären Unbeliebtheit. Mit der Wahl Emmanuel Macrons zum Präsidenten Frankreichs setzte die europäische Gemeinschaftswährung zum Höhenflug an. Seit dem Frühjahr hat sich der Euro handelsgewichtet um knapp 6% aufgewertet.

Geldpolitik treibt Wechselkurse

Die Aussagen des EZB-Präsidenten, Mario Draghi, in den vergangenen Wochen spielten dabei keine unwesentliche Rolle. Die Ankündigung, die EZB wolle im Herbst ihre Pläne für einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik bekannt geben, führte bereits im Juni zu deutlichen Bewegungen in den längeren Euro-Zinsen. Damit verbunden stiegen auch die 10-jährigen Sätze in der Schweiz, was v.a. Hauseigentümer bei den Refinanzierungssätzen für längere Hypotheken feststellen mussten. Die EZB bereitet also nach der US-Notenbank Fed als zweite grosse Zentralbank ebenfalls ihre Zinswende vor. Die Erwartung höherer Euro-Zinsen beflügelte den Wert des Euro und schlägt ...

