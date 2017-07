Liebe Trader,

seit Jahresbeginn an steckt das Wertpapier des US-Finanzdienstleisters Key Corp. nach einem vorangegangenen Kursschub innerhalb einer Seitwärtsbewegung, die sich bislang zwischen 16,54 und 19,53 US-Dollar abspielt. Hierbei fallen besonders die immer höheren Verlaufstiefs seit März dieses Jahres auf, dass ein steigendes Dreieck und somit eine Trendfortsetzung impliziert. Aktuell liegt der Kursverlauf erneut auf der Dreiecksbegrenzung auf und dürfte von diesem Niveau aus wieder zur Oberseite abdrehen. Hierdurch ergeben sich zum einen auf kurzfristiger Basis gute Long-Chancen bis zu den aktuellen Jahreshochs, zum anderen kann sogar ein Ausbruch darüber aufgrund der vorliegenden charttechnischen Formation abgeleitet werden. Eine tolle Gelegenheit für ein kurzfristiges Investment!

Long-Chance:

Mutige Anleger können jetzt über ein direktes Long-Investment auf einen Kursschub in der Key Corp.-Aktie zunächst an die Jahreshochs bei 19,53 US-Dollar setzen - gelingt sogar ein nachhaltiger Ausbruch darüber, so kann rechnerisch weiteres Aufwärtspotential bis in den Bereich von 22,30 US-Dollar abgeleitet werden und macht ein Long-Investment allemal attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich in beiden Fällen aber noch knapp unterhalb der Marke von 17,10 US-Dollar aufhalten, falls der Wert doch noch zur Unterseite durchbrechen sollte. Dann aber müssen Investoren auch mit einem Kursrückgang auf die untere Begrenzung der bisherigen Handelsspanne um 16,54 US-Dollar rechnen, wo erneut Käufer ins Handelsgeschehen eingreifen sollten. Größere Verkaufssignale ergeben sich aber erst darunter und führen auf 14,00 US-Dollar wieder abwärts.

Einstieg per Market-Buy-Order: 17,91 US-Dollar

Kursziel: 19,53 / 22,30 US-Dollar

Stop: < 17,10 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 0,81 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Key Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 17,91 US-Dollar; 14:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

