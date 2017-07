Hannover - Die FOMC-Sitzung in der vergangenen Woche hat für die internationalen Rentenmärkte keine größeren Überraschungen gebracht, so die Analysten der Nord LB.Die US-Notenbank habe erwartungsgemäß beschlossen, das Leitzinsniveau nicht anzupassen. Die obere Grenze der FED Funds Target Rate verharre damit zunächst bei 1,25%. Diese zögerliche Haltung der Zentralbank sei am Rentenmarkt erwartet worden; die jüngsten Entwicklungen an der Inflationsfront in den USA hätten den Verantwortlichen in Washington nämlich ganz ohne Zweifel keinen Grund zur Hektik bei der langsamen Normalisierung der Geldpolitik der FED geliefert. Das FOMC-Statement sei leicht angepasst worden.

