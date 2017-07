Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Imperial Brands nach jüngsten Forderungen der US-Arzneibehörde FDA zur Senkung des Nikotingehalts in Zigaretten auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Die FDA habe damit allerdings nicht das Ende von Nikotin in den USA signalisiert, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer Branchenstudie vom Montag. Sie wolle viel mehr den Weg der Nikotinaufnahme ändern. Damit könnten mögliche Schritte der FDA den ohnehin schon stattfindenden Wandel der Branche noch beschleunigen: Nikotin weniger über traditionelle Zigaretten, sondern verstärkt über Produkte der neuen Generation zu verkaufen. Dazu zählen etwa E-Zigaretten./mis/ajx Datum der Analyse: 31.07.2017

ISIN: GB0004544929