=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juli *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H (10:00 PK), Mannheim *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q, Quickborn *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 1. Veröff.: 55,4 zuvor: 54,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,3 1. Veröff.: 58,3 zuvor: 59,6 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -5.500 gg Vm zuvor: +7.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,7% *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,8 zuvor: 57,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,9 zuvor: 54,3 *** 11:00 EU/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+1,9% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin 13:30 DE/SPD, PK zur Präsentation der Wahlkampf-Kampagne, Berlin 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q, Overland Park *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 52,0 *** 16:00 US/Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 57,8 Punkte *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino *** - US/Kfz-Absatz Juli - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in der Schweiz geschlossen ===

