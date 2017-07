Assay spielt entscheidende Rolle für die Unterstützung von Klinikern bei der Beurteilung und Behandlung von Sepsis und septischem Schock



Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics (Ortho), ein globaler Marktführer von In-vitro-Diagnostika, kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit B·R·A·H·M·S GmbH, Teil von Thermo Fisher Scientific Inc., an, um den B·R·A·H·M·S PCT (Procalcitonin) Assay für die Anwendung in Orthos VITROS®-Systemen zu entwickeln.



Der B·R·A·H·M·S PCT-Assay wird gemeinsam mit anderen Laborergebnissen und klinischen Beurteilungen verwendet, um verschiedene Aspekte der Sepsisbehandlung zu unterstützen, einschließlich einer frühen Identifizierung von Patienten, die stärker gefährdet sind, einen septischen Schock zu erleiden, Identifizierung eines sicheren Zeitpunkts zum Absetzen von Antibiotika sowie das Ermitteln des Sterberisikos von septischen Patienten. Der B·R·A·H·M·S PCT-Assay spielt auch eine entscheidende Rolle beim verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika, indem Ärzten geholfen wird, eine entsprechende Entscheidung bei einer Infektion der unteren Atemwege zu finden. Ortho entwickelt aktuell den Assay zum Einsatz in Orthos VITROS® Immundiagnostik- und integrierten Systemen für kleine, mittelständische und große klinische Labore auf der ganzen Welt.



"Ortho engagiert sich für die laufende Erweiterung unserer Menüangebote durch interne F&E-Programme sowie durch zentrale Kooperationsverträge. Die Entwicklung vom B·R·A·H·M·S PCT-Assay zum Einsatz in unseren VITROS-Systemen ist ein Beispiel für dieses Engagement und stellt einen weiteren Weg dar, wie wir unsere Zielsetzung erfüllen, Leben durch Diagnostik zu verbessern und zu retten", sagte Robert Yates, Orthos Chief Operating Officer.



Sepsis ist eine häufige und oftmals lebensbedrohliche Krankheit, die durch eine Entzündungsreaktion des Körpers hervorgerufen wird. Eine frühe Erkennung und angemessene Maßnahmen sind für einen besseren Krankheitsverlauf von Sepsis entscheidendi. Doch eine Frühdiagnose kann aufgrund der unspezifischen Symptome von Sepsis schwierig sein. Die PCT-Werte zu messen, kann Klinikern dabei helfen, frühzeitige wichtige Behandlungsentscheidungen zu fällen, die die Patientenresultate verbessern. Die PCT-Messung kann auch den unangemessenen und unnötigen Einsatz von Antibiotika bei Infektionen der unteren Atemwege reduzieren und so die Nebenwirkungen vermeiden, die mit ihrer Einnahme verbunden sind, wodurch die Entstehung resistenter Bakterienii vermieden wird und Gesundheitskosten reduziert werden.



"Unsere strategische Vereinbarung mit Ortho verschafft uns eine Position, um den zuverlässigen, sicheren und standardisierten B·R·A·H·M·S PCT-Assay einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, wodurch wir besser in der Lage sind, unseren Laborkunden zu helfen, Sepsis früh genug für eine effektive Behandlung zu erkennen", kommentierte Christophe Fraudeau, Vice President und General Manager von B·R·A·H·M·S GmbH, Teil von Thermo Fisher Scientific.



Informationen zu den VITROS®-Systemen



Die VITROS® Chemie-, Immundiagnostik- und integrierten Systeme von Ortho Clinical Diagnostics sind ein Portfolio von Produkten und patentierten Basistechnologien, die klinischen Laboren bei der Diagnose, der Beobachtung und Behandlung von Krankheiten helfen. VITROS®-Produkte sind gestaltet, um klinische Labore beim Überwinden organisatorischer, betrieblicher und wirtschaftlicher Herausforderungen zu unterstützen.



Informationen zu Ortho Clinical Diagnostics



Ortho Clinical Diagnostics ist ein globaler Marktführer für In-vitro-Diagnostika, der klinische Labore und immunhämatologische Gemeinschaften unterstützt. Orthos hochwertige Produkte und Dienstleistungen ermöglichen Gesundheitsexperten in Krankenhäusern, Krankenhausnetzwerken, Blutbänken und Laboren in über 120 Ländern, informiertere Behandlungsentscheidungen zu treffen. In der immunhämatologischen Gemeinschaft tragen Orthos Produkte zur Blutgruppenbestimmung dazu bei, dass alle Patienten Blut erhalten, das sicher ist, der richtigen Blutgruppe entstammt und der richtigen Einheit entspricht. Ortho versorgt klinische Labore auf der ganzen Welt mit ausgereiften Testtechnologien sowie Automatisierungs-, Informationsmanagement- und Auswertungstools, sodass diese effizienter und effektiver geführt werden können und das Leben von Patienten verbessert werden kann. Ortho möchte Leben durch Diagnostik verbessern und retten, indem völlig neue Möglichkeiten eröffnet werden. Das ist der Motor, der Ortho seit 75 Jahren definiert und stets weiter vorantreibt. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.orthoclinicaldiagnostics.com.



