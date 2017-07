Seit Monaten kommt es in Venezuela zu Demonstrationen gegen Präsident Maduro. Die Bundesregierung rechnet indes mit einer weiteren Verschärfung der Krise und rät zu Gesprächen zwischen Regierung und Opposition.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass sich die Krise in Venezuela nach der Wahl der Verfassungsgebenden Versammlung weiter verschärft. "Die Wahl der Delegierten war weder frei noch geheim noch gleich und verstieß somit gegen demokratische Grundprinzipien", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Deutschland bedauere, dass die Regierung von Präsident Nicolàs Maduro die Wahl trotz des Widerstands der eigenen Gesellschaft und der ausdrücklichen Warnungen ...

