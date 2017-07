Oberthur Fiduciaire freut sich, bekannt zu geben, dass es heute die Banknoten-Produktionsanlage VHP sowie das zugehörige geistige Eigentum von Arjowiggins Security übernehmen wird.

Die im niederländischen Apeldoorn gelegene Anlage, in der etwa 130 Mitarbeiter beschäftigt sind, ist für die Herstellung von Papier für den Euro ausgestattet. Die jährliche Produktionskapazität liegt bei ca. 6.500 Tonnen.

Das Unternehmen wird in VHP Security Paper umbenannt, eine Marke mit einer reichhaltigen Geschichte in unserer Branche.

"VHP Security Paper stellt seit mehr als 200 Jahren rund um den Globus modernstes Banknotenpapier her. Das Unternehmen war die richtige Wahl und passt perfekt zu Oberthur und VHP. Wir freuen uns sehr über diese neue Übernahme, die die Stellung von Oberthur Fiduciaire als eine der größten Banknotendruckereien weltweit weiter konsolidieren wird", erklärte Thomas Savare, der CEO von Oberthur Fiduciaire.

Über Oberthur Fiduciaire

Oberthur Fiduciaire, eine der führenden privaten Sicherheitsdruckereien der Welt, genießt als kompetenter Partner seit 1842 das Vertrauen von Kunden rund um den Globus. Oberthur Fiduciaire ist heute in 70 Ländern tätig und auf die Gestaltung sowie Herstellung von Banknoten, zugehörigen Sicherheitsmerkmalen und sicheren Dokumenten spezialisiert. Oberthur Fiduciaire ist weltweit seit vielen Jahren für sein Know-how und seine Integrität bei Zentralbanken und Behörden bekannt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Paris, mit Produktionsstätten in Frankreich und Bulgarien.

Weitere Informationen: www.oberthur-fiduciaire.com

Siège social (Hauptsitz): 7, avenue de Messine CS 30003 75384 Paris Cedex 08 France

SAS au Capital de 497 000 000 - RCS Paris 519 029 565 Tel.:: +33 (0) 1 42 99 77 00 Fax: +33 (0) 1 42 99 77 90

www.oberthur-fiduciaire.com

