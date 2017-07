Liebe Leser,

in Bezug auf die Apple-Aktie steigt die Spannung: Denn am 1. August stehen die neuen Quartalszahlen an! Dies sollten diejenigen, die derzeit mit der Aktie traden, bedenken. Denn bekanntlich können Überraschungen bei den Quartalszahlen dazu führen, dass die Apple-Aktie danach deutlicher nach oben oder nach unten springen wird - natürlich je nachdem, ob die Überraschungen positiver oder negativer Natur waren. Um die neuen Quartalszahlen, die es am 1. August geben wird, einordnen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...