Im ersten Halbjahr hat das chinesische Photovoltaik-Unternehmen einen beträchtlichen Verlust zu verzeichnen. Bereits zu Jahresbeginn veröffentlichte Shunfeng eine Börsennotiz, wonach auch 2016 ein Verlust von umgerechnet etwa 126 Millionen Euro angefallen sein soll.Die Shunfeng International Clean Energy Ltd. hat am Montag eine erneute sogenannte Gewinnwarnung veröffentlicht. Nach vorläufigen Berechnungen des Managements gehe das chinesische Photovoltaik-Unternehmen von einem Verlust von 330 Millionen Yuan - umgerechnet knapp 41,8 Millionen Euro - für das erste Halbjahr 2017 aus, hieß es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...