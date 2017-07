Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Reed Huabo Exhibitions ist der Veranstalter von Dampfermessen in China. Es ist das Joint Venture mit Reed Exhibitions, dem weltweit führenden Messeveranstalter mit Sitz im Vereinigten Königreich. Reed Huabo Exhibitions hat erfolgreich zwei Dampfermessen in Shenzhen abgehalten (20.-23. Oktober 2015 und 2016) sowie eine weitere vom 23.-25. Juni 2017 in Chengdu. Unsere nächste Dampfermesse ist die 3rd Shenzhen Vape Expo, die vom 20.-23. Oktober 2017 abgehalten werden wird.



Highlights der 3rd Shenzhen Vape Expo



- 150 Aussteller und über 10.000 Besucher - 11.000 m² Ausstellungsfläche - Datenbank mit über 1.000 Dampfershops und führenden E-Zigaretten-Vertreibern in ganz China - Datenbank mit 500.000 Käufern mit 25 Jahren Erfahrung in der Veranstaltung der größten Gift & Home Show in China - Unterstützt von der China Electronics Chamber of Commerce (CECC)



Über die Messe



Veranstalter der 3rd Shenzhen Vape Expo ist Reed Huabo Exhibition (Shenzhen) Co., Ltd, ein Unternehmen mit 25 Jahren Erfahrung in der Organisation der größten Gift & Home Show in China. Wir haben ebenfalls Erfahrung in der Veranstaltung von Tour-Messen in chinesischen Großstädten wie Schanghai, Peking, Guangzhou, Shenyang, Kunming und anderen, welche die Dampferkultur in der Öffentlichkeit gefördert haben und unsere Aussteller dabei unterstützt haben, den E-Zigaretten-Markt in China weiterzuentwickeln. Während der Ausstellung finden zahlreiche Aktivitäten statt, u. a. die Veröffentlichung neuer Produkte, Cloud-Chasing-Wettbewerb, Vaping-Tricks-Wettbewerb, Best eJuice Award usw.



Pressekontakt: Annie Jiang E-Mail: anniej@reedhuabo.com Tel.: +86 (0755) 3398 9254 Website: vapexpoen.reedhuabo.com Instagram: VapeExpoChina