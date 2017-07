Akquisition katapultiert Cantel an die Spitze des deutschen Markts für automatisierte Endoskopaufbereitung



Little Falls, New Jersey (ots/PRNewswire) - CANTEL MEDICAL CORP. (NYSE: CMD), ein weltweit führendes Unternehmen, das sich mit der Bereitstellung innovativer Produkte, Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Infektionsprävention beschäftigt, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der BHT Hygienetechnik Holding GmbH ("BHT-Gruppe'), dem deutschen Marktführer in der automatisierten Endoskopaufbereitung und zugehörigen Ausrüstungen und Dienstleistungen sowie für flexible Endoskop-Reparatur getroffen hat. Der Barkaufpreis beträgt rund 60,8 Millionen US-Dollar ohne Barmittel und Schulden.



Für die vergangenen zwölf Monate zum 31. Mai 2017 erzielte die BHT-Gruppe einen Umsatz von 24,5 Millionen US-Dollar. Cantel geht davon aus, dass der Erwerb in Bezug auf das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie sich im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und darüber hinaus ertragssteigernd auswirken wird und das GAAP-Ergebnis je Aktie sich im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und darüber hinaus.



Das Unternehmen umfasst ein Portfolio von hochwertigen automatischen Endoskop-Aufbereitern, fortschrittlichen Endoskop-Aufbewahrungs- und Trockenschränken, darunter das ENDODRY® Lager- und Trocknungssystem, Wasch- und Desinfektionsgeräte für zentrale Sterilanwendungen, zugehörige technische Dienstleistungen und Teile sowie einen Endoskop-Reparaturservice.



Die BHT-Gruppe beschäftigt fast 100 Mitarbeiter und verfügt zum Vorantreiben des Geschäfts über eine umfangreiche kommerzielle Vertriebs- und Serviceorganisation sowie Fertigungs-, Technik-, F&E- und zugehörige Support-Funktionen.



"Das Etablieren der Führungsposition in unseren internationalen Märkten ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, und dieser Meilenstein wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Mit der BHT-Gruppe wird es uns gelingen, der Marktführer für automatisierte Endoskop-Aufbereiter in Deutschland zu werden", so Jorgen Hansen, President und CEO. "Wir freuen uns, die Kompetenz von BHT und das Talent mit unseren Operationen von Cantel Deutschland zu kombinieren. Gemeinsam werden wir unseren Kunden ein marktführendes Portfolio an Endoskopieprodukten und -dienstleistungen liefern. Dieser wichtige Meilenstein wird uns auch für zukünftiges Wachstum in Deutschland gut positionieren sowie neue Produkte mit starkem globalen Potenzial hinzufügen."



"Die BHT-Guppe ist eine hervorragende strategische Ergänzung zu unserem Endoskopie-Geschäftsbereich und sie reiht sich gut in die aufgezeigten Wachstumsziele unseres strategischen Plans ein", erklärte Dave Hemink, President von Medivators, dem Endoskopie-Geschäftsbereich des Unternehmens. "ENDODRY® Schränke sind ein wesentlicher Bestandteil unseres zukünftigen Wachstumsprofils und die Integration dieser Franchise in unser Portfolio ermöglicht es uns, auch weiterhin weltweit innovative Infektionspräventionsprodukte zu entwickeln."



Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen erwartet Cantel, dass die Transaktion Ende August 2017 abgeschlossen ist.



Informationen zu Cantel Medical



Cantel Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich für die Bereitstellung innovativer Infektionspräventionsprodukte und -dienste für Patienten, Pflegepersonal und anderen Gesundheitsdienstleister einsetzt, die Ergebnisse verbessern, Sicherheit erhöhen und Leben retten. Unsere Produkte umfassen spezialisierte medizinische Aufbereitungssysteme für Endoskopie und Nieren-Dialyse, fortschrittliche Wasseraufbereitungsanlagen, Sterilisatoren, Desinfektionsmittel und Reiniger, Überwachungsprodukte zur Sterilitätssicherung für Krankenhäuser und Zahnkliniken, Einweg-Produkte zur Infektionskontrolle für vorwiegend Dental-und GI-Endoskopie-Märkte, Dialysat-Konzentrate, Hohlfasermembranfiltrations- und -trennprodukte. Darüber hinaus bieten wir technische Betreuung für unsere Produkte.



Weitere Informationen finden Sie auf der Cantel-Website unter www.cantelmedical.com.



Informationen zu Medivators



Medivators, ein Unternehmen von Cantel Medical, ist seit über 35 Jahren ein medizintechnischer Innovator von lebensbeeinflussenden Lösungen. Medivators bietet eine komplette Reihe an Infektionspräventionslösungen im Rahmen eines umfassenden Angebots in zwei kritischen Bereichen: Endoskop-Aufbereitung und Endoskopie-Produkte. Die Endoskop-Aufbereitungsprodukte des Unternehmens umfassen eine vollständige Palette von Endoskop-Aufbereitungssystemen, hochgradige Desinfektionsmittel und Sterilisationsmittel, Reinigungsmittel, Dichtigkeitsprüfungs- und manuelle Reinigungsprodukte, Lagerschränke, Endoskop-Prozessverfolgung sowie verwandte Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Betriebsmittel.



Das Produktangebot von Medivator verbessert die Gesundheitsversorgung und berührt Millionen von Leben in über 30 Ländern.



Weitere Informationen finden Sie unter www.medivators.com.



Informationen zur BHT-Gruppe



Die BHT-Gruppe ist die Muttergesellschaft der BHT Hygienetechnik GmbH und der ESCAD Medical GmbH. BHT Hygienetechnik ist der führende deutsche Hersteller von automatisierten Endoskop-Aufbereitern und Instrumentenreinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie zugehörigem Service und Zubehör. ESCAD Medical ist spezialisiert auf hochwertige Lagerungs- und Trocknungssysteme sowie flexible Endoskop-Reparaturdienste. Weitere Informationen finden Sie unter https://bht.de/en und http://www.escad-medical.com/en/start/.



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich und ohne Einschränkung, die Risiken, die in den von Cantel bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen und Berichten enthalten sind. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von diesen projizierten oder erwarteten Prognosen abweichen.



