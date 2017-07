Das Biotech-Unternehmen Evotec überrascht mit einem der größten Zukäufe in der Firmengeschichte. Für 300 Millionen Dollar, umgerechnet rund 256 Millionen Euro übernehmen die Hamburger den US-Wettbewerber Aptuit vom Investor Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Als ein Partnerunternehmen für integrierte Outsourcing-Lösungen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung (Partner Research Organisation) bietet Aptuit seinen Biopharma-Partnern synergetische wissenschaftliche Expertise in den Bereichen Wirkstoffforschung, präklinische Studien und in der Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten an. Diese Übernahme bietet erhebliche neue Geschäftsmöglichkeiten zur weiteren Beschleunigung der langfristigen Strategie von Evotec. Die Transaktion soll in bar abgewickelt und noch im dritten Quartal abgeschlossen werden.

