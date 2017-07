Basel - Der Reise-Detailhändler Dufry hat im ersten Halbjahr 2017 deutlich mehr Umsatz erzielt als in der Vergleichsperiode des Vorjahres und dabei den Verlust stark eingedämmt. Um die Verschuldung rascher als geplant zu reduzieren, zieht das Unternehmen einen Börsengang des Nordamerikageschäfts in Betracht. An der Börse gehen die Aktien am Montag in etwa mit dem Gesamtmarkt.

Die Verkäufe stiegen um 5,8% auf 3,82 Mrd CHF, entsprechend einem organischen Wachstum von 8,1% im ersten Semester und gar von 8,9% im zweiten Quartal. Dieses hat sich damit im Vergleich zum ersten Quartal (+7,2%) noch einmal etwas beschleunigt. Die meisten Märkte hätten eine gute Performance gezeigt, teilt Dufry am Montag mit. Speziell stark seien Grossbritannien gewesen sowie die Geschäfte mit brasilianischen und russischen Reisenden. Letztere hätten die Märkte in Russland, Griechenland und in der Türkei belebt.

Verkaufsfläche wird weiter ausgebaut

Entsprechend der Strategie, das Wachstum zu beschleunigen, seien die Verkaufsflächen plangemäss ausgeweitet und renoviert worden. Bis Ende Jahr sollen in 300 Shops insgesamt 70'000 Quadratmeter an Fläche überholt oder neu eröffnet werden, was gut 15% der Gesamt-Retailfläche von Dufry entspricht. Darüber hinaus ...

