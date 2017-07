--Auch Drittstaaten betroffen

--Trump muss noch unterschreiben

(NEU: Wirtschaftsministerium, mehr Details)

Von Stefan Lange und Jürgen Hesse

BERLIN (Dow Jones)--Die vom amerikanischen Kongress verabschiedeten Russland-Sanktionen verstoßen nach Einschätzung der Bundesregierung gegen das Völkerrecht. Die Maßnahmen seien nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Drittstaaten gerichtet, begründete eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Montag in Berlin diese Einschätzung. Es sei jetzt entscheidend, wie die US-Administration mit dem Gesetz umgehe und wie das in der Praxis genau aussehe. "Das werden wir genau beobachten."

Die Maßnahmen müssten aber erst einmal von der US-Regierung angewendet werden, sagte die Sprecherin. Das sei bisher nicht passiert, "und wir hoffen auch nicht, dass es dazu kommt." Man setze auf Gespräche mit Washington.

Internationales Recht müsse eingehalten werden, sagte die Sprecherin. Wenn es zu einer Verletzung von Regeln der Welthandelsorganisation WTO käme, müsste die EU-Kommission prüfen, welche Maßnahmen zu ergreifen wären. Deutschland würde Brüssel dabei eng unterstützen.

Handelskrieg vermeiden

Zuvor hatte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries die Russland-Sanktionen als "schlicht und ergreifend für völkerrechtswidrig" erklärt. "Die Amerikaner können nicht deutsche Unternehmen bestrafen, weil die sich in einem anderen Land wirtschaftlich betätigen", sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe. "Wir wollen natürlich keinen Handelskrieg", sagte Zypries.

Die Chancen eines Freihandelsabkommens zwischen Europa und den USA beurteilte Zypries skeptisch. Die Verhandlungen seien schon unter Präsident Barack Obama nicht einfach gewesen. Und wenn mit Donald Trump jetzt "America First" gelte, werde es sicherlich noch schwieriger. "Ein wichtiger Punkt war und ist für uns die Zulassung europäischer Unternehmen bei Ausschreibungen der US-Bundesstaaten", erinnerte Zypries. "Wenn das nicht zugelassen wird, brauchen wir uns nach meiner Meinung um den Rest gar nicht mehr zu streiten."

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, US-Präsident Donald Trump habe das neue Gesetz noch nicht unterzeichnet. Trump habe dazu zehn Tage Zeit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2017 09:40 ET (13:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.