Schon früh im Jahr legt sich adidas fest: erhöht die Prognosen für Umsatz und Gewinn. So früh so sicher? Wie kann das gelingen, Patrick Kesselhut von der Commerzbank? Es tue sich viel bei adidas, sagt Patrick Kesselhut im Gespräch mit Antje Erhard. Weniger Kosten, stärkere Verkäufe, China, USA, überall laufe es. Sogar der Abstand zu Nike werde kleiner. Aber die Aktie auf Allzeithoch kaufen? Was sind die Alternativen? Hier im Gespräch zusammengefasst.