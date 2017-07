Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Ab dieser Saison wird Lothar Matthäus in Deutschland erstmals exklusiv für Sky arbeiten und seine Expertise neben den Live-Übertragungen auch auf Sky Sport News HD und dem neuen Sportportal skysport.de einbringen



- Das Buch zur neuen Saison: das im riva Verlag erschienene Bundesliga-Saisonbuch von Lothar Matthäus ist ab sofort unter sky.de/shop, sky-bundesligabuch.de und im Buchhandel erhältlich



Kurz vor Beginn der neuen Saison bindet Sky Deutschland einen seiner Leistungsträger langfristig. Lothar Matthäus und Deutschlands Fußballsender Nummer 1 verlängern ihre Zusammenarbeit um vier weitere Jahre. Seit der Saison 2012/13 ist der Rekordnationalspieler fester Bestandteil der Fußball-Übertragungen von Sky und wird dies auch bis mindestens 2021 bleiben.



Mit der neuen Vereinbarung sichert sich Sky in Deutschland erstmals die exklusiven Dienste des ehemaligen Weltfußballers. An jedem Bundesliga-Samstag wird er zwischen 13 und 21 Uhr die Begegnungen des Spieltages analysieren. Außerdem wird er in den UEFA-Champions-League-Übertragungen und bei "Sky90" zu sehen sein. Darüber hinaus wird der Weltmeister seine Einschätzungen auch auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News HD und dem neuen Sportportal skysport.de teilen.



Lothar Matthäus: "Ob Live-Berichterstattung, Nachrichten oder online: Sky ist die erste Adresse für Fußballfans in Deutschland. Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen und auszubauen und auch in Zukunft für Sky über die Bundesliga zu berichten."



Burkhard Weber, Sky Sportchef: "Lothar Matthäus hat schon lange bewiesen, dass er nicht nur auf dem Platz eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs ist, sondern auch auf dem TV-Bildschirm. Für mich die absolute Nummer 1 der Fußball-Experten in Deutschland. Insbesondere im Rahmen der Bundesliga-Übertragungen aus unserem neuen Studio 'Sky Sport HQ' dürfen sich unsere Kunden in den kommenden Jahren auf noch mehr kompetente und unterhaltsame Analysen von Lothar und unserem Experten-Team freuen."



Die Meinungsstärke des Weltmeisters wurde auch bei der Verleihung des Deutschen Sportjournalistenpreises im April dieses Jahres gewürdigt, als Lothar Matthäus mit dem Sonderpreis als "Meistzitierter Fußballexperte" geehrt wurde. Den ersten Einsatz in der Saison 2017/18 absolviert Lothar Matthäus am Samstag, 19. August ab 13.00 Uhr am ersten Bundesliga-Spieltag.



Ab heute im Handel: Das Buch zur Bundesliga-Saison 2017/18



Was Lothar Matthäus von der neuen Bundesliga-Saison erwartet und wie er die Chancen aller Vereine einschätzt, können Fußballfallfans ab heute auch nachlesen.



Mit knallharten Analysen aller 18 Mannschaften liefert der Sky Experte auf 192 Seiten die optimale Vorbereitung auf die bevorstehende Bundesliga-Saison. Aber das Buch bietet noch mehr. Es ist ein Buch zum Mitmachen. Als Spieltagebuch zum selbst Ausfüllen mit Platz für eigene Kommentare und Analysen macht das Werk die Saison zu einem ganz persönlichen Erlebnis und ist der Wegbegleiter durch die komplette Spielzeit 2017/18. Zahlreiche QR-Codes verlinken zudem direkt zu den aktuellsten Informationen über alle Mannschaften und über jeden Spieltag.



Das im riva Verlag erschienene Buch ist ab sofort unter sky.de/shop, sky-bundesligabuch.de und im Buchhandel erhältlich. Noch bis zum 17. August beträgt der Preis 14,99 Euro, anschließend 17,99 Euro.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland