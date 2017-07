BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund der Gewaltausbrüche in Venezuela hat die Bundesregierung Verhandlungen zwischen der Regierung von Präsident Nicolas Maduro und der Opposition gefordert. Caracas müsse dazu die existierenden Vermittlungsangebote von Ländern aus der Region annehmen, mahnte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte sich bereits besorgt gezeigt. Venezuela gilt als Land mit einem der größten Erdölvorkommen der Welt.

"Die Bundesregierung bedauert, dass die Regierung von Präsident Maduro den Prozess zu einer verfassungsgebenden Versammlung trotz großen Widerstands der venezolanischen Gesellschaft und gegen den ausdrücklichen Rat der internationalen Gemeinschaft nicht angehalten hat", sagte der Außenamts-Sprecher. Dieser Schritt habe das Land weiter gespalten, die demokratische Ordnung geschwächt und die tiefe Krise, von der Venezuela seit vielen Monaten erschüttert wird, weiter verschärft.

Die vorhersehbare Eskalation der Gewalt habe an diesem Wochenende mehr als 15 Todesopfer gefordert, sagte der Sprecher. "Wir verurteilen den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt seitens der Sicherheitskräfte", erklärte er. Die verfassungsgebende Versammlung sei nach Auffassung der Bundesregierung nicht dazu geeignet, Venezuela aus seiner wirtschaftlichen und sozialen Krise zu führen. Es muss Ziel der internationalen Gemeinschaft bleiben, das Land bei der Suche nach einer gewaltfreien Lösung der politischen und wirtschaftlichen Krise zu unterstützen.

Venezuela erlebt seit Wochen heftige Unruhen, Mord und Totschlag. Hintergrund sind Bestrebungen der Regierung, die Verfassung aus dem Jahre 1999 zu erneuern. Kritiker werfen Präsident Maduro vor, er wolle sich dadurch diktatorische Vollmachten sichern.

