NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Montag mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet und könnte damit den zweitstärksten Monat des Jahres verbuchen. Der Dow-Jones-Index hat ein neues Allzeithoch bei knapp 21.895 Punkten markiert, er legt 0,3 Prozent zu. Der S&P-500 steigt um 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent. Ein Stimmungsaufheller kommt aus China, wo neue Einkaufsmanagerindizes auf eine weitere Expansion der chinesischen Wirtschaft hindeuten. Vor allem Rohstoffwerte könnten davon profitieren.

Berichtssaison läuft rund

Zufrieden äußern sich die Teilnehmer auch über die bisherige Berichtssaison, da 73 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen beim Ergebnis positiv überrascht haben, dieselbe Prozentzahl gilt für den Umsatz. Dies sei für viele Anleger überraschend gekommen, sagt Chefaktienstratege John Manley von Wells Fargo Funds.

Dagegen kommt von der Politik vorwiegend Belastendes. Außenpolitisch spitzt sich der Konflikt mit Nordkorea zu, innenpolitisch erscheint die Regierung von Präsident Donald Trump nach diversen Niederlagen im Kongress sowie zahllosen Personalproblemen weitgehend gelähmt.

Kurz nach Handelsstart könnte der Einkaufsmanagerindex aus Chicago für Impulse sorgen. Ein wichtiger Konjunkturtermin der Woche ist ferner der Arbeitsmarktbericht für den Juli am Freitag. Daneben wird der Apple-Quartalsbericht am Dienstag starke Aufmerksamkeit finden, vor allem die iPhone-Verkaufszahlen.

Discovery mit Übernahme gesucht

Am Montag macht die Berichtssaison allerdings weitgehend Pause. Vorbörslich hat unter den größeren Unternehmen lediglich die Holdinggesellschaft Loews Corp Geschäftszahlen ausgewiesen und im Zweitquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt, auch wenn die Tochter CNA Financial die Prognosen übertroffen hat. Höhere Gewinne beim Versicherer CNA, beim Ölbohrer Diamond Offshore und bei Loews Hotels wurden wettgemacht von niedrigeren Gewinnen bei Boardwalk Pipeline nach dem Verkauf einer Fabrik. Loews fallen 1,3 Prozent.

Daneben sorgt eine milliardenschwere Übernahme für Bewegung. Der Medienkonzern Discovery Communications erwirbt Scripps Networks Interactive und legt dafür rund 11,9 Milliarden Dollar in Bargeld und Aktien auf den Tisch. Berücksichtigt man die Scripps-Schulden, kostet die Übernahme sogar 14,6 Milliarden Dollar. Für Discovery geht es 1,6 Prozent nach unten, Scripps Networks legen 1,1 Prozent zu.

Die Tesla-Aktie rückt 0,7 Prozent vor. CEO Elon Musk hatte mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für das neue Model 3 bei über einer halben Million liegen. Die Aktie der Snapchat-Mutter Snap gibt 4,1 Prozent nach. Einige Investoren und Mitarbeiter dürfen die Aktien erstmals verkaufen, da für sie die Halteperiode ausläuft. Facebook geben 0,1 Prozent ab. Die Analysten von Pivotal Research senken den Wert auf "Sell" von "Hold". Die Aktie habe in diesem Jahr bereits "dramatisch" zugelegt und sei nun "einfach zu teuer" geworden.

Ölpreis nach starker Woche etwas leichter

Der Ölpreis gibt etwas ab, nachdem er in der Vorwoche um 8 Prozent vorgerückt war. Geholfen hatten das verlangsamte Wachstum bei den aktiven Öl- und Gasförderanlagen in den USA sowie die wiederholt gesunkenen Ölvorräte und auch die von Opec- und Nicht-Opec-Staaten beschlossenen Fördersenkungen. Nun gibt der Preis für die US-Sorte WTI in einer leichten Gegenbewegung 0,3 Prozent ab auf 49,54 Dollar pro Fass. Lediglich kurzzeitig schnellte der Preis über 50 Dollar, was Teilnehmer mit den politischen Unsicherheiten in Venezuela in Verbindung brachten.

Auch am Devisenmarkt ist nach dem jüngsten Euro-Anstieg etwas Ruhe eingekehrt. Der Dollar kann die jüngsten Verluste kaum wettmachen, so dass die Gemeinschaftswährung nun bei 1,1746 Dollar notiert nach 1,1754 am späten Freitag.

Die sicheren Häfen Anleihen und Gold sind mit der Verlagerung des Interesses zu Aktien weniger gefragt. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys steigt mit fallenden Notierungen um 1 Basispunkt auf 2,30 Prozent. Der Goldpreis verliert 0,1 Prozent auf 1.268 Dollar je Feinunze.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.892,48 0,28 62,17 10,78 S&P-500 2.477,41 0,21 5,31 10,66 Nasdaq-Comp. 6.394,33 0,31 19,66 18,78 Nasdaq-100 5.929,05 0,34 20,14 21,91 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 0,0 1,35 14,5 5 Jahre 1,84 0,2 1,83 -8,9 7 Jahre 2,11 0,5 2,10 -14,0 10 Jahre 2,30 0,7 2,29 -14,6 30 Jahre 2,91 1,5 2,90 -15,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.55 Uhr Fr, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1746 +0,04% 1,1741 1,1756 +11,7% EUR/JPY 129,84 +0,08% 129,74 130,19 +5,6% EUR/CHF 1,1385 +0,14% 1,1369 1,1388 +6,3% EUR/GBP 0,8949 +0,06% 0,8944 1,1159 +5,0% USD/JPY 110,55 +0,05% 110,50 110,73 -5,4% GBP/USD 1,3126 -0,02% 1,3128 1,3118 +6,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,54 49,71 -0,3% -0,17 -13,1% Brent/ICE 52,45 52,52 -0,1% -0,07 -10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,71 1.269,20 -0,1% -1,49 +10,1% Silber (Spot) 16,83 16,76 +0,4% +0,07 +5,7% Platin (Spot) 936,60 935,95 +0,1% +0,65 +3,7% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,5% +0,01 +14,6% ===

