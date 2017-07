Washington (ots/PRNewswire) - Die Regierung der USA hat im

Zusammenhang mit dem von Gilbert Chagoury angestrebten anhängigen

Rechtsverfahren einem Vergleich zugestimmt. Herr Chagoury hatte die

Klage im September 2016 am US-amerikanischen Bezirksgericht im

Distrikt Columbia eingereicht, um zu erreichen, dass die Regierung

für die Weitergabe von falschen Informationen, die mutmaßlich aus

Dokumenten der Regierung stammen, verantwortlich gemacht wird. In der

Klage wird der Vorwurf erhoben, dass die weitergereichten

Informationen sowohl für seinen Ruf als auch für sein Eigentum einen

erheblichen Schaden verursacht haben und ihm dadurch sein

verfassungsmäßig zustehendes Recht auf einen angemessenen Prozess

verwehrt wurde.



In der Klage wurde klarstellte, dass Gilbert Chagoury, trotz

seiner weithin bekannten Liebe zu den Vereinigten Staaten und trotz

seiner vielen großzügigen und wohltätigen Spenden in den über 35

Jahren, in denen er Amerika besucht hat, 2015 ein Visum vom

Außenministerium der Vereinigten Staaten verweigert wurde. Diese

Entscheidung wurde auf Grundlage falscher Informationen getroffen.

Anonyme Mitarbeiter der US-Regierung hätten dann Informationen über

die Ablehnung des Visa-Antrags von Herrn Chagoury an die Medien

weitergegeben, wozu auch die Falschinformationen gehörten, die zu

eben dieser Ablehnung seines Antrags auf ein Visum geführt hatten.

Die sich daraus ergebende Schädigung seines Rufs habe es Herrn

Chagoury erschwert, in den Vereinigten Staaten Geschäfte zu tätigen.



Heute hat die Regierung der Vereinigten Staaten in dem Vergleich

mit Herrn Chagoury vertraglich bestätigt, dass Herr Chagoury nicht

auf der Liste der Specially Designated Nationals (SDN; Besonders

gekennzeichnete Staatsangehörige) geführt wird und auch niemals auf

dieser Liste geführt wurde und dass die Regierung deswegen auch nicht

sein Vermögen gesperrt hat. Die Regierung hat des Weiteren

zugesichert, dass keine US-amerikanische Finanzinstitution von der

Ausübung von Geschäftstätigkeiten mit Herrn Chagoury ausgeschlossen

ist.



In dem Vergleich mit Herrn Chagoury bekennt sich die US-Regierung

zudem dazu, dass eine nicht autorisierte Weitergabe von Informationen

gegen Bundesgesetze verstoßen kann und als Grund für die Verhängung

einer Reihe von verschiedenen Strafen und disziplinarischen Maßnahmen

genommen werden kann.



"Ich freue mich sehr, dass die Regierung der Vereinigten Staaten

nun offiziell anerkannt hat, dass ich nicht auf der SDN-Liste stehe

und dort auch niemals gestanden habe, und ich freue mich, dass diese

Angelegenheit, die anfing, weil jemand falsche und verletzende

Information über mich verbreitet hat, nun endgültig abgeschlossen

ist", sagte Chagoury. "Ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass

ich Amerika mein ganzes Leben lang geliebt habe, weil es für mich

immer das Land der Freiheit und der Gerechtigkeit war. Das erste Mal

bin ich vor über 35 Jahren in die Vereinigten Staaten gekommen und

ich habe alles getan, was ich tun konnte, um Amerika im Verlauf

meines langen Berufslebens zu unterstützen. Ich hoffe, dass diese

Vereinbarung mit der Regierung dabei helfen wird, meinen Ruf wieder

herzustellen, und sie mir erlauben wird, Abstand zu diesem

unglückseligen Lebensschnitt zu gewinnen."



Originaltext: Gilbert Chagoury

