Die Wall Street läuft ohne viel Schwung. Das dürfte weniger an der schwierigen geopolitischen Lage - Russland und Nordkorea - als an den schon hohen Kursständen liegen. Beim Dow reicht es dennoch für eine neue Bestmarke.

Der Dow-Jones-Index hat am letzten Juni-Tag ein neues Allzeithoch markiert. Das bis dato bestehende war gerade mal einen Handelstag alt, der traditionsreiche New Yorker Leitindex hatte den Rekord am vergangenen Freitag erreicht. Mit 21.916 Punkten sprang der Dow am Montag erstmals über die 21.900-Punkte-Marke. Zuletzt notierte er mit 21.884 Zählern 0,3 Prozent fester. Der breitere S&P-500 blieb unter seinen Höchstwerten, mit 2471 Punkten ging es minimal runter. Die Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 6362 Stellen.

"Die letzte Woche war etwas holprig, und jetzt sind einige Schnäppchenjäger unterwegs", sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer bei Janlyn Capital. In der vergangenen Woche war der Dow um 1,2 Prozent gestiegen, während der S&P kaum vom Fleck kam und der Nasdaq 0,2 Prozent eingebüßt hatte. Am Montag blieben die Gesamtbewegungen gering, angesichts des hohen Kursniveaus. Die problematische Geopolitik in Sachen Russland und Nordkorea, tangierte das New Yorker Parkett nur geringfügig.

