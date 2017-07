Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Das preisgekrönte Plantagenverwaltungsunternehmen Asia Plantation Capital ist stolz, die Einführung eines neuen Datenerfassungssystems auf seinen Plantagen und in seiner Destillerie in Johor, Malaysia, ankündigen zu können. Dies geschieht im Rahmen seiner laufenden Bemühungen, hochmoderne Technologien einzuführen, die positiv zur Effizienz und Rentabilität der Organisation beitragen.



Die neue Struktur, die als Manufacturing Execution System (MES) bekannt ist, ist ein Informationssystem zur Verwaltung, Verfolgung, Kontrolle, Dokumentation und Verbesserung des Umlaufbestands in der Fabrikhalle sowie auf den Plantagen. MES (hergestellt von Eazy Works Inc, mit Sitz in Kalifornien, USA) ist ein computerbasiertes Echtzeit-Ausführungssystem, das Anwendern ermöglicht, beinahe jede Art von Fertigungsprozessen zu modellieren. Dadurch können Fertigungsprozesse effektiv kontrolliert sowie verfolgt und brancheninterne Qualitätsstandards kompetenter sowie effizienter eingehalten werden. Das gesamte System soll bis Ende Juli 2017 fertiggestellt und implementiert werden.



Eine seiner vielen Funktionen ist "Bestandskennzeichnung", durch das private und institutionelle Kunden, die Eigentümer von durch Asia Plantation Capital verwalteten Bäumen sind, leicht den Fortschritt ihrer Bäume identifizieren und verfolgen können. Die Produktionshistorie von Öl kann mithilfe des QR-Codes (Quick Response-Code) ebenfalls identifiziert werden.



"Wir bei Asia Plantation Capital möchten kontinuierlich unsere Systeme verbessern", erklärte Steve Watts, CEO von Asia Plantation Capital, Asien-Pazifik. "Wir setzen uns selbst hohe Standards und wie jeder in einer wettbewerbsintensiven Branche weiß, müssen diese Standards nicht nur gehalten, sondern übertroffen werden, sobald sich die Gelegenheit bietet. Wir haben in der Branche bereits einige Maßstäbe gesetzt, die weltweit Anerkennung gefunden haben, doch gibt es niemals Anlass zur Selbstzufriedenheit, auch nicht unter Berücksichtigung unserer bisherigen bemerkenswerten Leistungen. Mit diesem neuen System werden wir in der Lage sein, unsere Plantagen noch effizienter zu beobachten und unseren Kunden noch mehr Informationen zur Kennung, Gesundheit und dem Fortschritt ihrer Bäume zu geben."



"Dies", schloss Watts ab, "ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie Natur und Technologie Hand in Hand zum Nutzen aller arbeiten, und wir wissen, dass unsere Kunden und in der Tat das gesamte Personal auf unseren Plantagen sowie in unseren Fabriken und Destillerien über die Ergebnisse erfreut sein werden."



Asia Plantation Capital, ein Pionier der Branche, kultiviert Adlerholz seit 2009 und ist in puncto wissenschaftlichem Wissen und den Techniken, die für die Stimulation des harzhaltigen Kernholzes des Adlerholzbaumes bei der Inokulation erforderlich sind, als Marktführer bekannt. Daher ist die Bereitstellung des neuen, hochmodernen Systems ein weiterer Ausdruck von Asia Plantation Capitals Engagement gegenüber seinen Kunden der Plantagenindustriebranche insgesamt.



Anmerkungen für Redakteure: -



Bitte wenden Sie sich für zusätzliche Informationen an:



Zaahira Muhammad Senior PR & Marketing Executive E-Mail:zaahira@asiaplantationcapital.com Büro: +6012 203 5344



Informationen zu Asia Plantation Capital (https://www.asiaplantationcapital.com/)



Die Asia Plantation Capital Group ist ein mehrfach ausgezeichnetes nachhaltiges Unternehmen für den Betrieb und die Verwaltung von Plantagen mit Projekten auf vier Kontinenten und weltweit über 2.000 Mitarbeitern. Der wissenschaftliche Beirat des in seiner Branche marktführenden Unternehmens besteht aus führenden Akademikern aus verschiedenen Ländern (China, Thailand, Malaysia, Indien, Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten), die zwischen sich branchenführende Technologien und Systeme entwickelt und patentiert haben.



Mit einem Fokus auf kommerziellen Baumpflanzungsprojekten und vertikal integrierten Geschäften, die eine Kombination kommerzieller, ökologischer und gemeinschaftsbezogener Vorteile bieten, hat Asia Plantation Capital ein erfolgreiches und dynamisches "Triple-Bottom-Line"-Unternehmen geschaffen.



OTS: Asia Plantation Capital newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114735 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114735.rss2