Deutsche Wohnen SE: Umwandlung in Europäische Gesellschaft vollzogen

DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Wohnen SE: Umwandlung in Europäische Gesellschaft vollzogen 31.07.2017 / 17:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Deutsche Wohnen SE: Umwandlung in Europäische Gesellschaft vollzogen

* Die Deutsche Wohnen ist ab heute eine europäische Gesellschaft (Societas Europaea - SE)

Frankfurt am Main/Berlin, 31. Juli 2017. Die Umwandlung der Deutsche Wohnen AG in eine Europäische Gesellschaft wurde am heutigen Tag in das Handelsregister eingetragen und ist damit wirksam. Die neue Firma der Gesellschaft lautet Deutsche Wohnen SE. Die Hauptversammlung der Deutsche Wohnen hatte der Umwandlung bereits am 2. Juni 2017 zugestimmt.

Die Deutsche Wohnen wird auch in Zukunft über ein dualistisches System von Aufsichtsrat und Vorstand verfügen. Die Umwandlung in eine SE hat keine Auswirkungen für die Vertragspartner, Mitarbeiter und die Aktionäre der Deutsche Wohnen. Der Sitz und die Hauptverwaltung der Gesellschaft werden in Deutschland bleiben.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. März 2017 insgesamt 159.962 Einheiten, davon 157.790 Wohneinheiten und 2.172 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R) Europe 600 und GPR 250 geführt.

Kontakt Investor Relations: Telefon +49 (0)30 897 86-5413 Telefax +49 (0)30 897 86-5419 ir@deutsche-wohnen.com

31.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Wohnen SE Pfaffenwiese 300 65929 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)30 89786-0 Fax: +49 (0)30 89786-5419 E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com

Internet: http://www.deutsche-wohnen.com

ISIN: DE000A0HN5C6 WKN: A0HN5C Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

597311 31.07.2017

ISIN DE000A0HN5C6

AXC0181 2017-07-31/17:04