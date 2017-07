Zürich (ots) -



Die farbigste Musikveranstaltung des Jahres rückt näher. Am 12. August 2017 rollen die Love Mobiles der 26. Street Parade rund ums Zürcher Seebecken. Mit dem diesjährigen Motto «love never ends» wollen die Veranstalter klar stellen, dass im Leben vieles vergänglich ist, die Werte der Street Parade aber dauerhaft präsent bleiben. Die Liebe zu deren Idealen wird niemals enden.



Jahr für Jahr fasziniert diese einmalige Veranstaltung die Besucher wie auch die Organisatoren von neuem. Die Demonstration für die Werte Liebe, Friede, Freiheit und Toleranz ist auch nach 25 Ausgaben ein unerklärliches Phänomen geblieben. Ja, die Street Parade ist auch heute noch eine Demonstration! Eine Demonstration, die dazu aufruft, friedlich und tolerant zusammen zu leben. Eine Demonstration, die allen offen steht, die zu elektronischer Musik tanzend die Idelale der Street Parade leben möchten. Hunterttausende unterschiedlichster Menschen - egal welcher Rasse, Hautfarbe, Religion, sexueller Ausrichtung oder Interessensgruppe sie ange- hören - leben den Spirit der Street Parade. In Zürich vibriert diese einmalige, magi- sche Street Parade-Atmosphäre mit vielen Partyvögeln, wie es das diesjährige Plakatsujet bildlich beschreibt.



