Die Spanier bereiten sich auf die heißen Sommer-Monate minutiös vor: Mit kürzeren Arbeitszeiten, Fitness für die Pool-Figur und Technik-Innovationen für den Strandurlaub.

Madrid ist eine wunderbare Stadt - an neun Monaten im Jahr. Von Juni bis August ist sie die Hölle. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Temperaturen steigen dann leicht über 40 Grad, dieses Jahr war es sogar schon im Juni soweit, im kalendarischen Frühling!

Bei mir hat das zu einem totalen Umdenken geführt: In Deutschland habe ich unangenehme Arbeiten wie Schränke ausmisten oder die Steuer-Erklärung an Regen- oder Wintertagen erledigt. In Madrid hebe ich mir das für den Sommer auf. Selbst bis spät in die Nacht glüht die Sonne vom Beton zurück und die Stadt verwandelt sich in einen riesigen Ofen. In den heißtesten Stunden, am späten Nachmittag, sind die Straßen menschenleer. Wer nicht unbedingt muss, verlässt Büro oder Wohnung nicht.

Dabei bereiten sich die Spanier vorher minutiös auf den Sommer vor - und zwar auf die Stunden, die sie jenseits der eigenen vier Wände verbringen. Spätestens ab Ende Mai spricht das ganze Land von der "Operación Bikini". Damit sind Fitnesseinheiten, Diäten oder Hautkuren gemeint -alles, um am Strand oder dem heimischen Pool eine gute Figur zu machen.

Viele Wohnanlagen haben ein Schwimmbad im Garten, das in der Regel von Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...