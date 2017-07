In der Europäischen Union ist der freie Personenverkehr garantiert. Großbritanniens Premierministerin macht nun deutlich, dass dies für Großbritannien nach dem Austritt aus der EU im Jahr 2019 nicht mehr gilt.

Die britische Premierministerin Theresa May hat klargestellt, dass der in der EU garantierte freie Personenverkehr mit dem Brexit-Datum auf der Insel nicht mehr gilt. "Die Personenfreizügigkeit wird im März 2019 enden", betonte der Sprecher der zurzeit in Urlaub weilenden Regierungschefin am Montag in London. Die Stellungnahme ...

