Ein aktivistischer Investor des nordamerikanischen Kaufhof-Eigners Hudson's Bay hat das Management des Konzerns aufgefordert, sich von Immobilien und vom Europa-Geschäft um Kaufhof zu trennen.

Die Warenhauskette Kaufhof ist Teil eines Konflikts zwischen ihrem nordamerikanischen Eigner Hudson's Bay (HBC) und einem seiner Anteilseigner geworden. Der aktivistische Investor Land and Buildings forderte das HBC-Management am Montag ultimativ auf, sich von Immobilien und vom Europa-Geschäft um Kaufhof zu trennen. HBC solle sich aus Europa zurückziehen, indem das Unternehmen die Kaufhof-Immobilien oder das operative Geschäft oder gleich beides verkaufe, erklärte Land and Buildings in einem offenen Brief.

Die Einnahmen sollten unter den Aktionären verteilt werden. Insgesamt solle sich HBC von Immobilien trennen, diese seien deutlich wertvoller als der Börsenwert ...

