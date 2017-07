London - Schroders gibt heute den Abschluss der Akquisition von Adveq bekannt, einem führenden Asset Manager mit Spezialisierung in Private-Equity-Anlagen weltweit. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Übernahme, die am 20. April 2017 von Schroders bekannt gegeben wurde, ist nun von den Aufsichtsbehörden genehmigt. Adveq wurde somit in Schroder Adveq umbenannt. Die Akquisition von Adveq beschleunigt das Wachstum des Private-Asset-Segments von Schroders mit einem Beteiligungsvermögen von mehr als 7 Milliarden US-Dollar und ergänzt bestehende Kapazitäten und Expertisen in den Sektoren Immobilien und Infrastruktur.

