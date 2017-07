Luxembourg/Berlin (ots) -



Alle kennen es und die meisten haben es auch schon mal gespielt: Pairs, das legendäre Gedächtnisspiel, bei dem es darum geht, Kärtchen umzudrehen und die passenden Motiv-Paare zu finden. Bei 28 BLACK kann Pairs jetzt für die nächsten neun Wochen online gespielt werden und zwar nicht nur, um das Gedächtnis zu trainieren, sondern auch, um zu gewinnen. Denn wer es schafft, zwei Runden 28 BLACK Pairs in der vorgegebenen Zeit zu spielen, ist mit dabei, wenn täglich 28 BLACK Baobab 4-Packs und Gym-Bags verlost werden.



Die Motiv-Paare, die es in dem Online-Spiel auf www.28black.de zu entdecken gilt, stammen aus der Kampagne zur Produkteinführung der neuen Geschmacksrichtung Baobab. Unter dem Motto "Entdecke Baobab" konnten die 28 BLACK-Fans im Frühjahr aus verschiedenen Fotoalben ihre Baobab-Lieblingsfotos auswählen oder eigene Fotos rund um das Thema "Entdecke Baobab" einreichen. Mit den Fotos dieser Aktion wurde nicht nur ein Videoclip zu 28 BLACK Baobab gestaltet, sondern jetzt auch das Online-Game 28 BLACK Pairs.



Ab August ist Baobab auch wieder im TV zu sehen. Print-Anzeigen und eine digitale Werbekampagne mit Social Media Aktivierung sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit. Großflächenplakate direkt am POS und auffällig gestaltete Displays schaffen Probieranreize und unterstützen den Abverkauf im LEH. Baobab ist wie die anderen sechs Sorten von 28 BLACK für den veganen Lebensstil geeignet, kommt ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe aus und ist laktose- sowie glutenfrei.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



