FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montagnachmittag etwas Federn gelassen. Der Dax sank zuletzt um 0,44 Prozent auf 12 109,24 Prozent. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,45 Prozent auf 3452,26 Zähler nach unten. Zuvor hatte die europäische Gemeinschaftswährung im Tagesverlauf neuen Rückenwind bekommen und hatte erstmals seit Januar 2015 wieder der Marke von 1,18 US-Dollar genähert. Allgemein wird ein starker Euro an der Börse als negatives Anzeichen für die europäische Wirtschaft angesehen, weil er in der Theorie die Exporte der hiesigen Unternehmen verteuert./tih/he

