Der Wiener Rentenmarkt hat am Montag im Späthandel in allen Laufzeiten etwas höher notiert. Der Euro-Bund-Future zeigte sich nahezu unbewegt. Zum Wochenstart gestaltete sich der Handel ruhig. Auch an den Aktienmärkten blieben größere Bewegungen dünn gesät.Neue Preisdaten aus der Eurozone sorgten am Vormittag nicht für merkliche ...

