Köln (ots) - Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Mitten im Ruhrgebiet formiert sich einmal im Jahr für zehn Tage eine bunte Traumwelt. Die Cranger Kirmes verspricht Abenteuer und Vergnügen für rund vier Millionen Menschen - und ist eine Mammutaufgabe für ihre Schöpfer. Die WDR-Dokumentation "Mega-Kirmes Crange - Eine Stadt steht Kopf" erzählt von einem Schwergewicht unter den deutschen Großevents, denn "Crange" gilt noch vor dem Münchener Oktoberfest als "vollstes Volksfest" Deutschlands. Der Film ist am Freitag, 4. August 2017, von 20.15 bis 21 Uhr im WDR Fernsehen und live bei Facebook (WDR Heimatflimmern) zu sehen und steht bereits einen Tag zuvor in der WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek.



Exklusive Einblicke dank neuester Kameratechnik



Filmemacherin Marika Liebsch und ihr Team zeigen die Kirmes mit neuester Kameratechnik und exklusiven Einblicken. Mit extra hierfür konstruierten Drohnen war es erstmals per Sondergenehmigung möglich, das nächtliche Leuchten aus der Luft zu zeigen. Spezielle Action Kameras, die direkt an den Fahrgeschäften montiert wurden, geben den Zuschauern das Gefühl, mitten drin zu sein: im Katapult, auf der Achterbahn, im größten Kirmesspektakel in NRW.



Blick hinter die Kulissen



Für anderthalb Wochen wird ein Mikrokosmos in Gang gesetzt, den 500 Schausteller und vier Millionen Besucher mit Leben füllen. Damit dieser reibungslos funktioniert, arbeiten mehrere hundert Menschen voller Leidenschaft schon Monate im Voraus für "ihre Kirmes". Die WDR-Dokumentation blickt hinter die Kulissen und begleitet neben anderen die Kirmesarchitektin Sabine Marek. Aus 2000 Bewerbungen werden 500 Schausteller ausgewählt - und das für einen sehr begrenzten Platz im Herzen des Herner Stadtteils Crange. Sabine Marek muss bei ihrer Planung zentimetergenau arbeiten, um Fluchtwege einzuhalten und die Besucherströme optimal zu lenken.



Im Konkurrenzkampf um die besten Plätze verbessern die Schausteller ihre Fahrgeschäfte jedes Jahr mit neuester Technik - Sebastian Küchenmeisters "Konga"-Riesenschaukel zum Beispiel beschleunigt die Menschen mit bis zu 4G, der vierfachen Erdanziehungskraft - bei höherer Belastung könnten untrainierte Menschen bewusstlos werden. Aber "Crange" ist mehr als Achterbahn und Bierzelt. Stolz sind die Anwohner auf ihre privaten Heckenwirtschaften zur Kirmeszeit. Eingeweihte Besucher verbringen ihre Kirmestage manchmal nur hier. Damit bildet eines der größten Events im Westen zugleich ein Stück Ruhrgebietstradition.



Redaktion: Lena Brochhagen und Monika Pohl



