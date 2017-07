Köln (ots) -



Die nepalesische Schülerin Bivsi Rana und ihre Eltern werden am Mittwoch um 7.20 Uhr auf dem Flughafen Düsseldorf erwartet. Das hat der Westdeutsche Rundfunk aus Kreisen der Unterstützer der Familie erfahren. Freundinnen und Unterstützer haben bereits angekündigt, Bivsi und ihre Eltern am Flughafen in Empfang zu nehmen.



Ende Mai war Bivsi von Beamten der Ausländerbehörde der Stadt Duisburg aus der Schule abgeholt und anschließend mit ihren Eltern nach Nepal abgeschoben worden. Zuvor hatte die Familie durch alle Gerichtsinstanzen vergeblich versucht, die Abschiebung zu verhindern. Bivsi wird nach Angaben der Stadt Duisburg mit einem so genannten Schüleraustauschvisum nach Duisburg zurückkehren. Nach dem Abitur kann sie zum Zwecke der Berufsausbildung oder um ein Studium aufzunehmen einen Folgeantrag stellen. Unklar ist, ob Bivsi im Anschluss in Deutschland bleiben kann. Die Eltern dürfen Bivsi aus humanitären Gründen für die Dauer der Ausbildung begleiten.



Der WDR wird über die Rückkehr der Familie in Hörfunk, Fernsehen und auf wdr.de aktuell berichten.



Foto unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information WDR Pressedesk Tel. 0221 / 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de