Frankfurt am Main - Der US-Dollar schwächte sich am späten Montagnachmittag zum Euro wie auch zum Franken deutlich ab. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,1779 US-Dollar gehandelt, nachdem er kurz zuvor einen Höchstwert von 1,1799 USD erreicht hatte. In der Vorwoche war der Euro bis auf 1,1777 Dollar gestiegen, bis dahin der höchste Stand seit Anfang 2015. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1727 (Freitag: 1,1729) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8527 (0,8526) Euro.

Der US-Dollar schwächte sich am späteren Nachmittag auch zur Schweizer Währung ab und notierte zuletzt mit 0,9647 CHF um gut einen halben Rappen tiefer als noch am Mittag. Derweil zeigt sich der Euro mit 1,1373 CHF (Mittag 1,1393) zur ...

