Flensburg (ots) - Kaum etwas kommt der menschlichen Haut so lange so nah wie sie: die Unterwäsche. Ihre Geschichte ist fast so lang wie die der Menschheit selbst. Sie reicht vom Feigenblatt (wir erinnern an Adam und Eva) über den einfachen Lendenschurz aus Fell oder Leder bis hin zu den erotischen und oft verspielten Dessous von heute.



Ihr kommt seit einigen Jahren sogar ein eigener Tag im Kalender zugute: Der 5. August gilt als Tag der Unterwäsche. In den USA wird er zwar gebührender begangen als in Deutschland, aber auch für ORION lohnt sich aus diesem Anlass ein Blick in die Welt der (Damen-)Dessous.



Heute ist die Auswahl an Unterwäsche so vielfältig wie nie zuvor. Rot und schwarz sind bei den Damen die begehrtesten Farben aus dem ORION-Sortiment. Neben den Trend-Farben ziehen vor allem die im Schritt offenen Dessous die Blicke auf sich. Dabei ist "ouvert" alles andere als ein neumodischer Trend, sondern einer, dessen Ursprung aus funktionellen und praktischen Gründen schon weit in die Vergangenheit zurückreicht: Im 19. Jahrhundert trugen die Frauen umständliche Reifröcke, die so kompliziert zu handhaben waren, dass ihre Höschen im Schritt offen waren. Mit der Reformbewegung setzten sich schließlich geschlossene Unterhosen für Frauen durch.



Was im 19. Jahrhundert eher einer Not entsprang, ist heute erotisches Designerprodukt und neckischer Hingucker. Im Hause ORION entwerfen Modedesignerinnen die verführerischen Ouvert-Dessous unter den Markennamen "Abierta Fina", "Cottelli Collection", "Mandy Mystery lingerie", "Close2You" oder "La finesse DESSOUS" in den verschiedensten Formen, Schnitten und Farben. Designed by ORION werden sie oftmals kombiniert mit einer Corsage, einem BH, einem Babydoll oder als Body entworfen - klassisch-edel oder im Vintage-Look. Edle Spitze, raffinierte Schnürungen oder Perlen-Elemente veredeln die Wäsche, die längst nicht nur die Sinne des Mannes reizt, sondern auch ihrer Trägerin ein verführerisches Lächeln und ein ganz neues Lebensgefühl schenkt.



Eine kleine Fotoauswahl aus den Wäsche-Labeln aus dem Hause ORION gibt es zum Download auf http://bit.ly/2uvttIW



