IRW-PRESS: Fission Uranium Corp.: Fission trifft auf mächtigste Vererzung bis dato außerhalb der Zone R780E mit Step-Out-Bohrung 1,5km von Triple R-Lagerstätte entfernt

Fission trifft auf mächtigste Vererzung bis dato außerhalb der Zone R780E mit Step-Out-Bohrung 1,5km von Triple R-Lagerstätte entfernt

Bohrung PLS17-564 in Zone R1515W durchteufte 135,5m mit gesamter zusammengefasster Vererzung einschließlich 8,25m mit gesamter zusammengefasster Radioaktivität von über 10.000 cps und mehrerer Abschnitte von über 65.535 cps

31. Juli 2017 - FISSION URANIUM CORP. (Fission" oder das Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=ypiqxkXxraU&t=44s) gibt die Ergebnisse von zwei weiteren Bohrungen bekannt, welche die jüngst entdeckte, auf Land liegende Zone R1515W überprüften. Dort haben Bohrungen die bis dato mächtigste kumulative Vererzung und einige Bereiche mit der stärksten Radioaktivität außerhalb der Triple R-Lagerstätte auf ihrer PLS-Liegenschaft in Kanadas Region Athabasca Basin (Athabasca-Becken) durchteuft. Die zwei Bohrungen trafen auf eine sehr mächtige Vererzung und hohe Radioaktivitätsspitzenwerte in mehreren übereinander lagernden Zonen in Zone R1515W, die 1,5km westlich der Triple R-Lagerstätte liegt. Besonders erwähnenswert ist Bohrung PLS17-564 (Linie 1545W), die 135,5m mit gesamter zusammengefasster Vererzung durchteufte einschließlich 8,25m mit gesamter zusammengefasster Radioaktivität von über 10.000 cps und mehrerer Abschnitte von über 65.535 cps (der maximal mögliche Messwert für ein RS-121 Scintillometer vor Sättigungsgrenze).

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Art der Vererzung der Zone R1515W einschließlich mehrerer übereinander lagernder Linsen und breiter lateraler Ausdehnung zunehmend Ähnlichkeiten zu R780E aufweist - der Primärzone der Triple R-Lagerstätte. Die Triple R-Lagerstätte beherbergt Ressourcen von 81,1 Mio. Pfund mit 1,83% U3O8 (angezeigt) in 2,01 Mio. Tonnen Erz und 27,2 Mio. Pfund mit 1,57% U3O8 (geschlussfolgert) in 0,79 Mio. Tonnen Erz bei einem Cut-Off-Gehalt von 0,2% U3O8innerhalb der Tagebaugrenze und einem inkrementellen untertägigen Cut-Off-Gehalt von 0,25% U3O8.

Die wichtigsten Bohrergebnisse:

- Step-Out-Bohrungen 1,5km von Triple R-Lagerstätte entfernt. Die zwei Bohrungen PLS17-563 und PLS17-564 trafen auf mächtige hochgradige Abschnitte über 1,5km westlich der Triple R-Lagerstätte. - Mächtige hochgradige Vererzung innerhalb mehrerer übereinander lagernder Linsen zeigt auffallende Ähnlichkeiten zur Zone R780E der Triple R-Lagerstätte. Sommerbohrungen auf R1515W trafen auf geologische Merkmale, die jenen in Zone R780E der Triple R-Lagerstätte ähnlich sind. Außerhalb der Triple R-Lagerstätte ist R1515W die Zone, die hinsichtlich der lateralen Ausdehnung und des Vererzungstyps der Zone R780E am ähnlichsten ist. - Bohrung PLS17-564 (Linie 1545W): - 135,5m gesamte zusammengefasste Vererzung in einem 173,0m langen Abschnitt (zwischen 101,0m und 274,0m) einschließlich - 8,25m gesamter zusammengefasster Radioaktivität von über 10.000 cps. - Bohrung PLS17-563 (Linie 1515W): - 88,5m gesamte zusammengefasste Vererzung in einem 149,0m langen Abschnitt (zwischen 115,5m und 264,5m) einschließlich - 1,49m gesamter zusammengefasster Radioaktivität von über 10.000 cps.

Ross McElroy, President, COO und Chef-Geologe von Fission, äußerte sich dazu:

Wir sind von den Ergebnissen dieser Bohrungen sehr begeistert - nicht nur von der Mächtigkeit und stärke der Vererzung sondern auch von der Bestätigung, dass die auf Land liegende Zone R1515W auffallende Vererzungsähnlichkeiten zur Zone R780E der Triple R-Lagerstätte 1,5km westlich besitzt. Diese Ähnlichkeiten einschließlich mehrerer übereinander lagernder Linsen sind der Grund, warum die Mächtigkeiten, die wir in diesen zwei jüngsten Bohrungen angetroffen haben, so beeindruckend sind. Diese Merkmale besitzen das Potenzial für eine schnelle Erweiterung der Mineralressourcen, wie es mit der Abgrenzung der Zone R780E der Fall war. Die Zone R1515W ist noch in einer frühen Phase und diese Bohrergebnisse sind vielversprechend.

Zusammenfassung Zone R1515W

Die auf Land liegende Zone R1515W befindet sich innerhalb des Patterson Lake Corridor im Streichen westlich der Zone R840W. Insgesamt 12 Bohrungen, wovon 10 Bohrungen vererzt waren, haben die Vererzung über eine Streichlänge von 70m und eine laterale Breite von bis zu 53m (Linie 1515W) verfolgt. Die Vererzung beginnt an der Obergrenze des Grundgebirges, die 100m unter der Oberfläche liegt. Der lithologische Rahmen, der die Vererzung beherbergt, ist jenem anderer Zonen im Patterson Lake Corridor ähnlich, ein Gesteinspaket, das von einem Quarz+Feldspat+Biotit+Granat-Gneis mit eingelagerten steil nach Süden einfallenden Abschnitten eines Silika+Sulfid+Graphit führenden mafischen Gneis dominiert wird. Die Vererzung tritt innerhalb stark hydrothermal umgewandelter tektonisch kontrollierter Sektionen auf, die als mehrfach übereinander geschichtete Abschnitte interpretiert werden, die parallel zueinander und parallel zum mafischen Gneis zu liegen scheinen. Wie es besonders in Zone R780E der Fall ist, ist die Vererzungsmorphologie komplex und wird kontrolliert durch und liegt parallel zu steil nach Süden einfallenden lithologischen Grenzen sowie einer bevorzugten subhorizontalen Orientierung.

PLS17-563 (Linie 1515W) - diese Bohrung wurde als eine Schrägbohrung angesetzt. Die Vererzung erstreckt sich ungefähr 32m in Fallrichtung von PLS17-561. Die Vererzung auf Linie 1515W besitzt zurzeit eine laterale Breite von 53m.

PLS17-564 (Linie 1545W) - diese Bohrung wurde als eine Schrägbohrung angesetzt. Die Vererzung erstreckt sich ungefähr 28m in Fallrichtung von PLS17-562. Die Vererzung auf Linie 1545W besitzt zurzeit eine laterale Breite von 45m.

Tabelle 1: Bohrungen Zone R1515W

BohruZoneGittBohransat* See-SandGruBoh ng erlizpunkt Scintillometer-Ergebnitiefsteindgrun

Nr. nie sse (Handgeführt) der e n ebig vererzten Bohrkerne rgs Ge (>300 cps / >0.5M (m) von dissam minimum) - kort- bisdan z Tie (m) fe Tie (m fe ) (m ) AzimEinfavon(bis MächtiCPS Reg ut llen m) (m)gkeit elberei ch (m)

PLS17R1511515315 -82.5115.117.2.0 <300 - NA NA 103383 -563 5W W 5 5 350 .0 .0

122.132.10.5<300 - 0 5 1200 142.143.1.0 720 - 0 0 1490 146.166.20.5<300 - 0 5 17210 169.178.8.5<300 - 5 0 1850 181.185.4.5<300 - 0 5 660 189.191.2.5<300 - 0 5 350 194.197.2.5<300 - 5 0 330 201.206.5.0 400 - 5 5 8100 210.211.1.0 1310 - 5 5 1360 228.228.0.5 1500 0 5 234.264.30.0<300 - 5 5 31200

PLS17R1511545322.-79.6101.160.59.5 <300 - NA NA 101328 -564 5W W 5 0 5 17000 .0 .0

163.178.14.5<300 - 5 0 >65,53 5 198.211.12.5<300 - 5 0 >65,53 5 214.257.42.5<300 - 5 0 14200 267.274.6.5<300 - 5 0 8200

PLS17R1511545322.-79.6101.160.59.5 AufgegeNA NA 104151 -565 5W W 5 0 5 ben .1 .0

- Bohrung PLS17-565 wurde aufgrund technischer Probleme aufgegeben.

Die in dieser Pressemitteilung angegebene natürliche Gammastrahlung im Bohrkern wurde mittels eines tragbaren RS-121-Szintillometers von Radiation Solutions gemessen. Das Gerät kann Werte bis zu 65.535 cps (counts per second, Zählschritte pro Sekunde) messen. Die in dieser Pressemitteilung angegebene natürliche Gammastrahlung in den Kernbohrungen und Rückspülbohrungen (Reverse Circulation, RC) wurde mittels eines Mount Sopris 2GHF-1000 Triple Gamma Messgeräts gemessen, das genauere Messungen in hochgradig vererzten Zonen ermöglicht. Das Triple Gamma Messgerät wird in Zonen mit hochgradiger Vererzung bevorzugt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Szintillometer-Messwerte nicht direkt oder einheitlich mit den Urangehalten der untersuchten Gesteinsproben in Zusammenhang stehen und daher nur vorläufig auf das Vorkommen von radioaktivem Material hinweisen. Die Radioaktivität innerhalb der vererzten Abschnitte ist äußerst variabel und steht mit einer sichtbaren Pechblendevererzung (Uraninit UO2) in Zusammenhang. Alle Abschnitte sind im Bohrloch gemessene Bohrkernabschnitte. Alle angegebenen Tiefen der Kernabschnittsmessungen, einschließlich der Radioaktivität und der vererzten Abschnitte, repräsentieren nicht immer die wahre Mächtigkeit, die in Zonen außerhalb der Triple R-Lagerstätte noch ermittelt werden muss. Innerhalb der Triple R-Lagerstätte deuten einzelne Drahtgitter-Zonenmodelle, die mithilfe der Analysendaten erstellt und für die Ressourcenschätzung verwendet wurden, an, dass sowohl Zone R780E als auch Zone R00E eine komplexe Geometrie besitzen, die durch parallele bis steil nach Süden einfallende lithologische Grenzen sowie eine bevorzugt subhorizontale Ausrichtung kontrolliert werden.

Zusammenfassung: Vererzter Trend PLS und Triple R-Lagerstätte

Die Uranvererzung auf PLS kommt innerhalb des Patterson Lake Conductive Corridor (Leitkorridor) vor und wurde durch Kernbohrungen über eine Streichlänge von 3,18km (Ost-West) in fünf getrennten vererzten Zonen verfolgt. Von West nach Ost sind das die Zonen R1515W, R840W, R00E, R780E und R1620E. Bis dato wurden nur die Zonen R00E und R780E in die Ressourcenschätzung der Triple R-Lagerstätte aufgenommen. Die Zonen R840W und R1620E sowie die jüngste Zone R1515W liegen außerhalb des Bereichs der jüngsten Ressourcenschätzung.

Die Entdeckungsbohrung, PLS12-0222, der jetzigen Triple R-Uranlagerstätte wurde am 5. November 2012 bekannt gegeben. Diese Bohrung wurde in einem Bereich niedergebracht, der jetzt als Teil der Zone R00E betrachtet wird. Durch die bis dato erfolgreich durchgeführten Explorationsprogramme entwickelte sich die Entdeckung zu einer großen, nahe der Oberfläche lagernden, im Grundgebirge beherbergten, strukturell kontrollierten hochgradigen Uranlagerstätte.

Die Triple R-Lagerstätte umfasst die Zone R00E an der Westseite und die viel größere Zone R780E in östlicher Streichrichtung. Innerhalb der Lagerstätte besitzen die Zonen R00E und R780E eine Streichlänge von insgesamt ca. 1,05 km, die durch eine Ressourcenschätzung bestätigt wurde, wobei R00E eine Streichlänge von ca. 105 m und R780E eine Streichlänge von ca. 945 m hat. Eine 225 m weite Lücke trennt die Zone R00E im Westen und die Zone R780E im Osten. Allerdings deuten vereinzelt schmale schwach, vererzte Abschnitte aus Bohrungen innerhalb dieser Lücken das Potenzial für eine weitere signifikante Vererzung in diesem Gebiet an. Die Zone R780E liegt unter dem Patterson-See, der im Bereich der Lagerstätte ca. 6 m tief ist. Die gesamte Triple R-Lagerstätte wird von ca. 50 m bis 60 m Deckschutt bedeckt.

Die Vererzung ist entlang des Streichens sowohl in Richtung Westen als auch in Richtung Osten weiterhin offen. Die Gesteine des Grundgebirges innerhalb des Vererzungstrends wurden in erster Linie als mafische Vulkanite mit unterschiedlichen Alterationsstufen identifiziert. Die Vererzung befindet sich innerhalb und in Vergesellschaftung mit mafischen vulkanischen Intrusionsgesteinen mit unterschiedlicher Verkieselung, metasomatischen Mineralparagenesen und hydrothermalem Graphit. Die graphithaltigen Abfolgen stehen mit dem im Grundgebirge vorkommenden elektromagnetischen (EM)-Leiter PL-3B in Zusammenhang. Die Zone R840W, 495 m westlich und im Streichen der Triple R-Lagerstätte, besitzt zurzeit eine definierte Streichlänge von 465 m und ist noch offen. Die jüngste Entdeckung der hochgradigen Zone R1515W weitere 510m westlich der Zone R840W hat jetzt eine definierte Streichlänge von 70m und ist nach mehreren Richtungen offen. Die Zonen R840W und R1515W haben die Aussichten auf eine weitere Ausdehnung auf Land westlich der Triple R-Lagerstätte innerhalb des Patterson Lake Corridor signifikant verbessert. Die vor Kurzem entdeckte hochgradige Vererzung in Zone R1620E 210m in östlicher Streichrichtung hat die Aussichten auf ein weiteres Wachstum der PLS-Ressource östlich der Triple R-Lagerstätte signifikant verbessert.

Aktualisierte Karten und Dateien finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://fissionuranium.com/project/pls/.

Liegenschaft Patterson Lake South

Das 31.039 Hektar große Projekt PLS befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Fission Uranium Corp. und wird von dieser auch betrieben. PLS ist über Straßen zugänglich, insbesondere über den Allwetter-Highway 955, der nördlich der Mine Cluff Lake und durch die nahe gelegenen Shea-Creek-Entdeckungen von UEX/Areva verläuft, die 50 Kilometer weiter nördlich liegen und zurzeit aktiven Explorationen und Erschließungen unterzogen werden.

Die technischen Informationen dieser Pressemitteilung, außer der Ressourcenschätzung, wurden gemäß den kanadischen behördlichen Bestimmungen von National Instrument 43-101 erstellt und von Ross McElroy, P.Geo., im Auftrag des Unternehmens geprüft. Der President und COO von Fission Uranium Corp. ist eine qualifizierte Person.

Über Fission Uranium Corp.:

Fission Uranium Corp. ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen mit Sitz in Kelowna, British Columbia, das sich auf die strategische Exploration und Entwicklung der Uranliegenschaft Patterson Lake South - die die Weltklasse-Lagerstätte Triple R beherbergt. Die Stammaktien notieren an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol FCU. Zusätzlich werden die Aktien im OTCQX-Markt der USA unter dem Symbol FCUUF gehandelt.

Im Namen des Direktoriums

"Ross McElroy"

Ross McElroy, President and COO---

Investor Relations Rich Matthews Tel: 877-868-8140 rich@fissionuranium.com www.fissionuranium.com Suite 700 - 1620 Dickson Ave. Kelowna, BC V1Y 9Y2 rich@fissionuranium.com www.fissionuranium.com TSX SYMBOL: FCU OTCQX SYMBOL: FCUUF

FRANKFURT SYMBOL: 2FU In Europa Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Risikohinweis: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen gemäß der kanadischen Rechtsprechung. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie geplant, erwartet oder nicht erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, geschätzt, Prognosen, beabsichtigt, angenommen, nicht angenommen, geglaubt oder anhand von Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen zu erkennen. Eintreten können auch bestimmte Handlungen oder Ereignisse, die mit kann, könnte, würde, vielleicht oder eventuell, auftreten, kann erreicht werden oder hat das Potenzial für beschrieben werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen auch Aussagen, welche die Abspaltung und Notierung von Fission Uranium und zukünftiger Betriebe oder die wirtschaftliche Performance von Fission und Fission Uranium betreffen, und bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten können. Die tatsächlichen Ergebnisse und Aussagen können stark von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen sind insgesamt mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die sich aufgrund von zukünftigen Erwartungen ergeben. Zu den Ereignissen, welche die tatsächlichen Ergebnisse stark beeinflussen können, zählen auch die Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die in den bei der kanadischen Börsenkommission einzureichenden Unterlagen beschrieben sind. Diese finden Sie auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum der Pressemitteilung und das Unternehmen und Fission Uranium übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für eine Änderung der zukunftsgerichteten Aussagen oder der sich ergebenden neuen Ereignisse, außer diese werden gemäß den Regeln des kanadischen Börsenrechtes bekannt gegeben. Es gilt ausschließlich die englische Originalfassung dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40505 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40505&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33812 R1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA33812R1091

AXC0194 2017-07-31/18:05