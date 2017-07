Mainz (ots) - Woche 31/17



Mi., 2.8.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.45 ZDFzoom (HD/UT) Strampeln, schuften, abgehängt Die verunsicherte Mittelschicht Film von Rita Knobel-Ulrich Kamera: Michael Donnerhak Deutschland 2017



Woche 32/17



Mo., 7.8.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.45 ZDFzoom (HD/UT) Strampeln, schuften, abgehängt Die verunsicherte Mittelschicht Film von Rita Knobel-Ulrich (vom 2.8.2017) Kamera: Michael Donnerhak Deutschland 2017



Woche 33/17



So., 13.8.



Bitte Programmänderung beachten:



14.45 Plötzlich Prinzessin (HD/Dolby digital 5.1/UT) (The Princess Diaries)



Mia Thermopolis Anne Hathaway Königin Clarisse Renaldi Julie Andrews Joe Hector Elizondo Lilly Moscovitz Heather Matarazzo Lana Thomas Mandy Moore Helen, Mias Mutter Caroline Goodall Michael Moscovitz Robert Schwartzman Josh Bryant Erik von Detten Jeremiah Hart Sean O'Bryan



Regie: Garry Marshall USA 2001



(Weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen. "Plötzlich Prinzessin 2" wird auf So., 17.9.2017, 14.45 Uhr verschoben.)



Di., 15.8.



1.00 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Tigermilch" von Ute Wieland



Woche 34/17



Sa., 19.8.



Bitte nochmalige Folgenänderung beachten:



21.45 Der Kriminalist (HD/UT) Dolly 2.0



Bruno Schumann Christian Berkel Alex Keller Maya Bothe Kommissar Winter Janek Rieke Bea Weigand Barbara Prakopenka Anita Weigand Jasna Fritzi Bauer Katharina Weigand Judith Engel Marcel Weigand Florian Martens Maik Peters Ole Fischer Inge Tschernay Antonia Holfelder Phyllis Michaelis Carmen Birk Evelyn Peters Samia Muriel Chancrin Dr. Hildebrandt Nils Nelleßen und andere



Schnitt: Marcel Peragine Musik: Johannes Kobilke Kamera: Andreas Höfer Buch: Frank Koopmann, Jeanet Pfitzer Regie: Christian Görlitz Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises (Erstsendung 3.5.2013) Deutschland 2013



(Weiterer Ablauf ab 22.45 Uhr wie vorgesehen. "Der Kriminalist: Lebenslänglich" wurde auf Sa., 29.7.2017, 22.05 Uhr vorgezogen.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246