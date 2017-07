ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag abermals von der aktuellen Schwäche des Franken profitiert. Die eidgenössische Währung machte zu Wochenbeginn keinerlei Anstalten einer Erholung zu Euro und verharrte auf dem niedrigen Niveau der Vorwoche. Der schwache Franken steigert die Wettbewerbsfähigkeit eidgenössischer Unternehmen auf den internationalen Märkten. Daher zeigten sich Händler wenig verwundert, dass die Börse in der Schweiz erneut den übrigen Aktienmärkten in Europa davoneilte. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.055 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Nestle. Umgesetzt wurden 53,1 (zuvor: 73,48) Millionen Aktien.

Die beiden Exportwerte Swatch und Richemont legten um jeweils 0,3 Prozent zu. Gestützt wurde der Leitindex aber in erster Linie von den Schwergewichten Roche und Novartis aus dem Pharmasektor. Während Roche um 1,0 Prozent anzogen, kletterten Novartis um 0,9 Prozent. Von handelbaren Nachrichten zu beiden Werten wussten Marktteilnehmer jedoch nichts zu berichten. Nach uneinheitlichem Kurstrend im Gefolge des Quartalsausweises zum Wochenschluss zählten die beiden Bankenpapiere UBS und Credit Suisse (CS) diesmal einheitlich zu den Verlierern. UBS sanken um 0,5 und CS Group um 1,7 Prozent.

Nach Vorlage von Geschäftszahlen zum zweiten Quartal zeigten sich Dufry mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich hatte die Ankündigung eines möglichen Börsengangs des Nordamerikageschäfts die Aktie des Reiseeinzelhändlers stärker befeuert, die Aufschläge konnten aber nicht gehalten werden.

July 31, 2017

