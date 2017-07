Neuer Zeichentrickfilm über die erste Begegnung von Ash und Pikachu weltweit für kurze Zeit in Kinos zu sehen 5. und 6. November 2017!

Der neue Zeichentrickfilm Pokémon Der Film: Du bist dran!, der auf der weltweit beliebten Pokémon-Marke basiert, läuft im November zwei Tage in Kinos auf der ganzen Welt. The Pokémon Company International hat heute bekannt gegeben, dass eine Vereinbarung über die Kinorechte des mit Spannung erwarteten Films außerhalb Asiens mit Fathom Events, dem anerkannten Marktführer im Event-Kino-Vertrieb, getroffen wurde.

Pokémon Der Film: Du bist dran! ist eine Entstehungsgeschichte von der Freundschaft zwischen Ash und Pikachu, die von ihrer ersten Begegnung und ihren Abenteuern auf der Suche nach dem Legendären Pokémon Ho-Oh erzählt. Das kultige Duo begegnet bekannten, aber auch einigen neuen Gesichtern, darunter die Trainer Verena und Konstantin. Sie laufen sogar dem geheimnisvollen, neuen Mysteriösen Pokémon Marshadow über den Weg. Herausforderungen und monumentale Kämpfe sind in dieser einzigartigen neuen Erzählung über die Anfänge einer der beliebtesten Freundschaften der Popkultur reichlich vorhanden.

"Pokémon Der Film: Du bist dran! ist eine Entstehungsgeschichte, die einer neuen Generation von Pokémon-Fans die Anfänge der Freundschaft zwischen Ash und Pikachu auf ideale Weise näherbringt. Und auch langjährigen Fans wird ein spannender neuer Blick auf den Beginn ihrer epischen Abenteuer geboten", sagte Colin Palmer, Marketing Vice President bei The Pokémon Company International. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Fathom Events, deren Kompetenz im Bereich der Verwirklichung einzigartiger Kino-Events Familien und Fans zusammenbringen wird, um sich gemeinsam vom Erlebnis der Pokémon-Zeichentrickfilme begeistern zu lassen."

Pokémon Der Film: Du bist dran! wird in ausgewählten internationalen Märkten für nur zwei Tage in Kinos zu sehen sein am Sonntag, den 5. November, und am Montag, den 6. November 2017. Weitere Informationen, inklusive Starttermine und spezielle Angebote, werden in Kürze erhältlich sein. Der Film gewinnt bereits die Herzen von Scharen von Filmbesuchern in Japan, wo das Franchise seinen Ursprung hat. Am Wochenende der Filmpremiere gelang dem Film der Sprung an die Spitze der Charts.

"Fathom Events freut sich darüber, in Kooperation mit The Pokémon Company International die US-amerikanischen und internationalen Event-Kinomärkte durch Pokémon Der Film: Du bist dran! bereichern zu können", sagte Ray Nutt, designierter CEO von Fathom Events. "Wir können es kaum erwarten, einen erstklassigen Pokémon-Kino-Event umzusetzen, den sich Fans überall auf der Welt auf keinen Fall entgehen lassen sollten."

Weitere Informationen, unter anderem zu den Standorten teilnehmender Kinos, der Ticketverfügbarkeit und Event-Details werden in Kürze auf www.FathomEvents.com erhältlich sein. Eltern und Fans können die Website jetzt besuchen, um sich Updates und Infos zum anstehenden Kinostart und den eingeschränkten Ausstrahlungszeiten schicken zu lassen.

Besuchen Sie www.Pokemon.de, um mehr über Pokémon-Zeichentrick zu erfahren und sich auf den sozialen Netzwerken mit PokemonDuBistDran an den Gesprächen zu beteiligen.

Über Pokémon

The Pokémon Company International, eine Tochterfirma des in Japan ansässigen Unternehmens The Pokémon Company, verwaltet die Marke außerhalb von Asien und ist verantwortlich für Marken-Management, Lizenzierung, Marketing, das Pokémon-Sammelkartenspiel, die TV-Zeichentrickserie, den Heimunterhaltungsbereich sowie die offizielle Pokémon-Internetseite. Das Pokémon-Phänomen nahm 1996 in Japan seinen Ausgang und zählt heute weltweit zu einer der beliebtesten Marken im Bereich der Kinderunterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.pokemon.de.

Über Father Events

Fathom Events gilt als der führende nationale Vertreiber von Eventkino, mit Schwestergesellschaften in den 100 besten Designated Market Areas® (Sendegebieten), und zählt zu den größten allgemeinen Vertreibern von Filmmaterial an Kinos. AMC Entertainment Inc. (AMC), Cinemark Holdings Inc. (CNK) und Regal Entertainment Group (RGC) (alle zusammen bekannt als AC JV, LLC) sind die Besitzer von Fathom Events. Zu ihrem Angebot gehört eine Vielfalt von einzigartiger Unterhaltung, wie beispielsweise Live- und High Definition Auftritte der Metropolitan Opera, Tanz- und Theaterproduktionen wie das Bolshoi-Ballett und live Auftritte aus dem National Theatre, Sportveranstaltungen wie "Canelo Álvarez vs. Julio César Chávez, Jr", Konzerte von Künstlern wie Micheal Bublé, Rush und Mötley Crüe, die einjährige TCM Big Screen Classics Filmreihe, inspirierende Veranstaltungen wie To Joey With Love und Facing Darkness, und Anime-Filme wie Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland. Fathom Events nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen und bietet einmalige Extras, inklusive Frage und Antwort Runden mit dem Publikum, Backstage Material und Interviews mit der Filmbesatzung und der Filmcrew, und schafft somit das ultimative VIP Erlebnis. Das Live-Digitale-Übertragungsnetzwerk von Fathom Events ist das größte nordamerikanische Übertragungsnetzwerk im Bereich des Kinos und bringt live und vorher aufgezeichnete Veranstaltungen an 897 Orte und auf 1.387 Bildschirme in 181 Designated Market Areas® (Sendegebieten). Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.fathomevents.com.

