die Deutsche Bank sieht sich in den Vereinigten Staaten einer neuen Klage ausgesetzt. An dieser Stelle informieren wir Sie zu den Hintergründen.

Der Vorwurf!

Ein Bezirksgericht in New York hat eine Sammelklage gegen den DAX-Konzern zugelassen, wie das "Handelsblatt" meldet. Das Geldhaus soll gegen die Wettbewerbsregeln am Markt für Zinsswaps verstoßen haben.

Der Vorwurf richtet sich neben der Deutschen Bank an die schweizerischen Geldhäuser Credit Suisse ... (Rainer Lenzen)

