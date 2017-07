Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche gestartet. Der Swiss Market Index (SMI) als wichtigstes Aktienbarometer war bereits freundlich oberhalb von 9'000 Punkten gestartet und kletterte am Nachmittag kurzzeitig über die zuletzt Ende Juni erreichte Marke von 9'100 Punkten. Angeschoben wurde der Markt dabei vor allem von den beiden grosskapitalisierten Pharmawerten Novartis und Roche. Zum Handelsschluss bröckelten die Gewinne dann allerdings etwas ab.

Die Makrodaten brachten derweil kaum Impulse, jene aus der Eurozone hätten aber die zuletzt gesehene robuste Entwicklung in dem für die Schweiz wichtigsten Wirtschaftsraum untermauert, hiess es im Handel. Auch auf Titelebene blieb es ruhig nach einer sehr ereignisreichen Vorwoche, die der SMI mit einem Plus von 0,9% abgeschlossen hatte. Unterstützung erhielt er dabei vom (gegenüber dem Euro) schwachen Franken. So war das EUR/CHF-Währungspaar am Freitagabend erstmals seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die SNB im Januar 2015 über die Marke von 1,14 gestiegen. Diese Marke blieb auch zum Wochenbeginn in Griffweite.

Der SMI notierte zum Handelsschluss 0,40% höher auf 9'055,00 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, avancierte um 0,37% auf 1'445,89 Zähler und ...

