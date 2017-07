London - Getrübt vom starken Euro haben die Börsen in den Euroländern am Montag nachgegeben. Ein zwischenzeitlicher Erholungsversuch beim EuroStoxx 50 kam zum Erliegen, als die Gemeinschaftswährung am Nachmittag einen Angriff auf die Marke von 1,18 US-Dollar unternahm. Der Leitindex der Eurozone gab am Ende um 0,53 Prozent auf 3449,36 Punkte nach. Im Juli hat er aber dennoch einen kleinen Zugewinn von 0,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...