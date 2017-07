Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.449,36 -0,53% +4,83% Stoxx50 3.082,91 -0,12% +2,40% DAX 12.118,25 -0,37% +5,55% FTSE 7.372,00 +0,05% +3,21% CAC 5.093,77 -0,73% +4,76% DJIA 21.912,53 +0,38% +10,88% S&P-500 2.472,63 +0,02% +10,44% Nasdaq-Comp. 6.356,28 -0,29% +18,08% Nasdaq-100 5.890,50 -0,31% +21,11% Nikkei-225 19.925,18 -0,17% +4,24% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,02 -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,30 49,71 -0,8% -0,41 -13,5% Brent/ICE 52,34 52,52 -0,3% -0,18 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,42 1.269,20 -0,1% -0,78 +10,2% Silber (Spot) 16,84 16,76 +0,4% +0,07 +5,7% Platin (Spot) 937,70 935,95 +0,2% +1,75 +3,8% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,4% +0,01 +14,5%

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - Die Wall Street zeigt ein mittlerweile häufig zu beobachtendes Bild. Während die Bluechips im Dow-Jones-Index ein weiteres Rekordhoch markieren, hinkt die technologielastige Nasdaq hinterher. Zufrieden äußern sich Teilnehmer über die bisherige Berichtssaison, da 73 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen beim Ergebnis positiv überrascht haben, dieselbe. Im Technologiesektor verlieren Facebook, Alphabet, Amazon und Netflix zwischen 1,3 und 2,2 Prozent - Amazon fallen erstmals seit längerer Zeit unter die 1.000-Dollarmarke. Ein Stimmungsaufheller kommt aus China, wo neue Einkaufsmanagerindizes auf eine weitere Expansion der chinesischen Wirtschaft hindeuten. Dagegen hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago im Juli deutlicher als erwartet eingetrübt. Lediglich die Holdinggesellschaft Loews Corp hat Geschäftszahlen ausgewiesen und im Zweitquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt, auch wenn die Tochter CNA Financial die Prognosen übertroffen hat. Loews drehen indes 1,0 Prozent ins Plus. Daneben sorgt eine milliardenschwere Übernahme für Bewegung. Der Medienkonzern Discovery Communications erwirbt Scripps Networks Interactive und legt dafür rund 11,9 Milliarden Dollar in Bargeld und Aktien auf den Tisch. Für Discovery geht es 7,7 Prozent nach unten, Scripps Networks legen 0,7 Prozent zu. Die Tesla-Aktie dreht mit den schwachen Technikwerten 1,8 Prozent ins Minus. CEO Elon Musk hatte mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für das neue Model 3 bei über einer halben Million liegen. Allerdings dürften die Margen anfänglich wegen der hohen Investitionen leiden, heißt es im Handel.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Ein kräftiger Sprung im Euro verdarb die Laune für Aktien. Die Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) aus China deuten indes auf eine weitere Expansion des wichtigen Wirtschaftsraumes und trieben vor allem konjunktursensible Rohstoffaktien nach oben. Ein deutlich schwächerer Chicago-PMI aus den USA trübte jedoch die Stimmung. An der Wall Street verstärkte sich danach die Meinung, dass es weniger Zinserhöhungen durch die US-Notenbank geben werde. Der Dollar sackte deutlich ab und trieb den Euro fast auf 1,18 Dollar. Die kräftig angesprungene Risikoaversion sorgte für Umschichtungen in defensive Aktien und langlaufende Bundesanleihen. Letzeres übte Druck auf die Bank-Aktien aus: So fielen Deutsche Bank um 2,1 Prozent und Commerzbank um 0,5 Prozent. Gegen den Trend stiegen HSBC dank guter Zahlen um 1,8 Prozent: Im ersten Halbjahr kam die Bank auf einen Gewinn von 7 Milliarden Dollar, das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei den Pharma-Aktien erholten sich Astrazeneca nach den jüngsten Tiefschlägen wie einer gescheiterten Studie um 2 Prozent. Im DAX waren deutsche Autowerte weiter unerwünscht in den Portfolios: VW fielen 1,3 Prozent, Daimler um 0,9 Prozent und BMW um 0,2 Prozent. Die Versorger waren hingegen gesucht. Eon stiegen 1,2 Prozent und RWE um 1,7 Prozent. Grund war die Aufnahme von Eon auf die Auswahlliste von Berenberg. BASF legten um 1,2 Prozent zu, nachdem Berenberg die Verkaufsempfehlung zurückgezogen und durch das Votum "Halten" ersetzt hat. Infineon gaben 0,1 Prozent ab, der Chip-Hersteller legt am Dienstag Geschäftszahlen vor.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.55 Uhr Fr, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1819 +0,66% 1,1741 1,1756 +12,4% EUR/JPY 130,49 +0,58% 129,74 130,19 +6,1% EUR/CHF 1,1400 +0,28% 1,1369 1,1388 +6,4% EUR/GBP 0,8962 +0,20% 0,8944 1,1159 +5,1% USD/JPY 110,40 -0,09% 110,50 110,73 -5,6% GBP/USD 1,3191 +0,48% 1,3128 1,3118 +6,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien und Australien sind am Montag überwiegend mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Nach knapp unter den Erwartungen ausgefallenen Wachstumsdaten aus China, die aber immer noch solides Wachstum anzeigten, ging es an den Börsen in Schanghai am letzten Handelstag im Juli etwas deutlicher nach oben. Auch in Sydney stiegen die Kurse, zumal die rohstofflastige Wirtschaft in Australien stark von der Entwicklung in China abhängt. Der chinesische Ministerpräsident hatte am Wochenende zudem erneut Anstrengungen seines Landes gefordert, Überkapazitäten im Rohstoffsektor abzubauen. In Tokio bewegte sich der Nikkei-Index kaum vom Fleck. Etwas gebremst wurde er vom weiter anziehenden Yen. In Seoul drehte der Kospi am Ende knapp ins Plus. Hier belastete der neuerliche Raketentest Nordkoreas, der erneut die US-Regierung auf den Plan gerufen hat, allenfalls ein wenig. Unter den Einzelwerten in Tokio ging es für Hitachi um 5,3 Prozent nach oben nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Gleiches galt für den Druckerhersteller Kyocera. Dessen Kurs kletterte um 3,2 Prozent. Für Softbank ging es um 2,3 Prozent nach unten. Der US-Kabelanbieter Charter Communications hat offenbar kein Interesse an einem Kauf der US-Mobilfunktochter Sprint von Softbank. In Hongkong dauerte die Aufwärtstendenz an. Der HSI verzeichnete bereits das siebte Monatsplus in Folge. Die auch in London gehandelte HSBC-Aktie kletterte nach der Mittagspause um 2,9 Prozent nach oben. Die Bank hatte während der Pause ihre Zweitquartalszahlen vorgelegt. Ein gutes Händchen hatte der Versicherer Ping An. Er ist in der Vorwoche im Zuge der Ausgabe neuer Aktien beim Immobilienentwickler CIFI eingestiegen zu Tranchenstückpreisen von 3,50 bzw 3,82 Hongkong-Dollar. Ping An hält damit 10 Prozent an CIFI. Nach ihrer Aussetzung am Freitag gingen CIFI am Montag im Späthandel 6,5 Prozent höher um mit 4,28 Hongkong-Dollar. Ping An legten um 0,9 Prozent zu. CK Hutchison lagen im Späthandel 0,9 Prozent höher. Der Mischkonzern hatte mitgeteilt, sich für umgerechnet gut 12 Milliarden Euro von seinem Telekomgeschäft in Hongkong zu trennen. Die Prognose eines 143-prozentigen Gewinnanstiegs im ersten Halbjahr trieb den Kurs des Kohle- und Stromunternehmens China Shenhua um 3,6 Prozent an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Kuka investiert in Ausbau und Modernisierung der Zentrale

Der Automatisierungsspezialist Kuka bekennt sich zu seinem Standort Augsburg und investiert in den kommenden Jahren mehr als 100 Millionen Euro in die Erweiterung und Modernisierung der Zentrale. Zu den Bauvorhaben zählen nach Angaben der Gesellschaft ein Parkhaus mit 1.000 Stellplätzen, eine Produktionshalle sowie ein Ausbildungszentrum und ein Büroturm. Die neuen Gebäude sollen bis 2025 Schritt für Schritt realisiert werden und insgesamt Platz für 1.600 Arbeitsplätze bieten.

S&P erhöht Lanxess-Ausblick auf stabil; Rating bestätigt

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird optimistischer für die Bonität des Spezialchemiekonzerns Lanxess. Sie hob den Ausblick für das Rating auf stabil von negativ an. Die langfristige Einstufung von BBB- wurde bestätigt.

TV-Konzern Discovery übernimmt Konkurrenten Scripps

In der US-Medienlandschaft gibt es eine Großübernahme. Der TV-Konzern Discovery übernimmt Scripps Network. Der Deal bewerte den Konkurrenten mit 14,6 Milliarden US-Dollar, davon 2,7 Milliarden Dollar Schulden, teilte die Discovery Communications mit, zu der unter anderem der Sportsender Eurosport gehört.

EU-Kommission genehmigt Staatshilfen für Flughafen Frankfurt-Hahn

Rheinland-Pfalz darf dem defizitären Flughafens Frankfurt-Hahn und damit seinem neuen chinesischen Besitzer finanziell unter die Arme greifen. Die Unterstützung steht laut der EU-Kommission mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang. Mithilfe der staatlichen Zuwendungen von bis zu 25,3 Millionen Euro werde der Flughafen den Beförderungsbedarf der Region decken können, bis er durch private Investitionen wieder rentabel werde, stellte die Kommission fest.

