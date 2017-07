Hannover/Moskau. (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit rund 150 Ausstellern startet am 19. September die CeMAT RUSSIA, Russlands führende Intralogistikmesse. Nach Jahren der Rezession geht es in Russland wieder bergauf. Das wird auf der CeMAT RUSSIA spürbar sein, denn die Intralogistiker profitieren sowohl vom wachsenden Onlinehandel als auch von verstärkten Importen russischer Unternehmen. Laut Alexej Fjodorow, dem Präsidenten der russischen Vereinigung für E-Commerce-Unternehmen AKIT, legte der Onlinehandel 2016 in Russland um 21 Prozent zu. Mit einem Volumen von rund 15 Milliarden Euro (920 Milliarden Rubel) liegt er zwar noch deutlich unter dem deutschen oder britischen Niveau, aber die Russen holen beim Online-Shoppen auf. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Logistikzentren, die insbesondere in den Regionen rund um die großen russischen Städte entstehen. Das Interesse an aktuellen Marktentwicklungen und neuen Technologien für das Lager der Zukunft ist groß. Aus dem Grund organisieren die Veranstalter zwei Foren.



Unter dem Motto "Efficient management of company intralogistics" werden sowohl aktuelle Logistiktrends diskutiert wie Drohnen, Internet der Dinge, Cloudlösungen oder Big Data als auch Best-Practice-Lösungen führender Unternehmen. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Foren 480 Teilnehmer.



Zu den Ausstellern der CeMAT RUSSIA zählen führende Hersteller wie Beumer, BITO, Jungheinrich, Kaup, Manitou, PSI Logistics, SSI Schäfer, Still, die TVH Group oder Vanderlande. Viele Unternehmen sind bereits seit der Premiere der CeMAT RUSSIA im Jahr 2010 dabei, darunter auch Jungheinrich, der Hamburger Hersteller von Flurförderzeugen und Logistiksystemen. Luuk Snijders, Geschäftsführer von Jungheinrich Lift Truck, Moskau: "Russland ist für Jungheinrich einer der wichtigsten Märkte in Osteuropa. Nach dem starken Einbruch 2015 hat sich der russische Markt 2016 wieder deutlich erholt. Die Zahl der Fahrzeugbestellungen, die Jungheinrich 2016 aus Russland erhalten hat, verzeichnete ein Plus von stolzen 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2017 erwarten wir ein Wachstum des russischen Marktes von rund 15 Prozent. Von der CeMAT RUSSIA erhoffen wir uns einen regen Austausch mit unseren Kunden und denen, die es noch werden sollen."



Besucher mit hoher Entscheiderkompetenz



Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 4 759 Besucher zur CeMAT RUSSIA, das war ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. 29 Prozent der Besucher kamen aus dem Bereich Groß- und Einzelhandel, 21 Prozent aus dem Produzierenden Gewerbe und 20 Prozent aus den Bereichen Lager und Zulieferung. "Die CeMAT RUSSIA hat sich fest im Markt etabliert und punktet mit einer sehr hohen Entscheiderdichte. Der Bedarf an Intralogistiklösungen steigt zurzeit, entsprechend groß sind die Erwartungen an die diesjährige CeMAT RUSSIA", sagt Krister Sandvoss, Global Director CeMAT bei der Deutschen Messe AG.



Veranstalter der CeMAT RUSSIA sind die OOO Deutsche Messe RUS, Moskau, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe AG, sowie die ITE Group Plc., ein englischer Messeveranstalter mit Niederlassungen in elf Ländern.



Über die CeMAT: Mit den CeMAT-Veranstaltungen bietet die Deutsche Messe der Intralogistikbranche in den wichtigsten Märkten dieser Welt ausgezeichnete Messeplattformen, um ihre Produkte und Innovationen dem Publikum in den jeweiligen Ländern und Regionen zu präsentieren. Sie alle sind Ableger der CeMAT in Hannover, die weltweit bedeutendste Messe für Intralogistik und Supply Chain Management. Sie wird alle zwei Jahre ausgerichtet, das nächste Mal vom 23. bis zum 27. April 2018 parallel zur HANNOVER MESSE. Ob innovative und energiesparende Gabelstapler und Flurförderzeuge, komplexe voll automatisierte Förderanlagen, Regal- und Lagersysteme oder neueste Systemsteuerungen und Entwicklungen rund um Logistics IT - auf der CeMAT in Hannover sind alle Bereiche der Intralogistik vertreten. Krane, Hebezeuge und Hubarbeitsbühnen sowie Auto-ID-Systeme, Roboterlogistik und Verpackungstechnik für die Intralogistik runden das Bild ab.



OTS: Deutsche Messe AG Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13314 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13314.rss2



Ansprechpartnerin für die Redaktion: Brigitte Mahnken Tel.: +49 511 89-31024 E-Mail: brigitte.mahnken@messe.de



Weitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter: www.cemat.de/presseservice