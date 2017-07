Saarbrücken (ots) - Der demografische Wandel stellt sowohl aus gesundheitspolitischer als auch aus Arbeitgebersicht eine große Herausforderung dar. Hier ergeben sich berufliche Chancen mit starkem Zukunftspotenzial. Für potenzielle Nachwuchskräfte gibt es an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG die Möglichkeit eines dualen Studiums im Wachstumsmarkt Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit. Bereits mehr als 7.500 Studierende und 4.000 Ausbildungsbetriebe setzen auf die spezialisierten dualen Studiengänge. Auch die Übernahmequote nach dem Studium ist hervorragend.



Vom Profisportler bis hin zum FC Bayern München



Das duale Studiensystem setzt sich aus einem Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen sowie einer betrieblichen Ausbildung zusammen. Dabei kommen die Studierenden aus den verschiedensten Bereichen, vom Angestellten einer Fitness- und Gesundheitsanlage bis hin zum Profisportler. Dazu vertrauen bereits über 4.000 Betriebe bei der Qualifikation ihrer Mitarbeiter auf ein duales Bachelor-Studium an der DHfPG. Dazu gehören unter anderem:



Bekannte (ehemalige) Profisportler:



- Nadine Keßler (ehem. Weltklasse-Fußballerin, u.a. beim VfL Wolfsburg) - Christina Oberföll (ehem. Weltmeisterin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Speerwurf) - Aline Focken (2015 Weltmeisterin im Ringen in der Gewichtsklasse bis 69 kg) - Annika Bruhn (mehrfache dt. Meisterin im Schwimmen über 100m und 200m Freistil) - Alexander Nouri (Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen) - Alexander Herr (ehem. Skisprung-Weltmeister)



Bekannte Ausbildungsbetriebe:



- FC Bayern München - Hannover 96 - Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen e.V. - Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland - Postsportverein Nürnberg - Mitteldeutscher BC



Berufserfahrung schon während des Studiums



Wer sich in der Präventions-, Fitness, Sport- und Gesundheitsbranche eine berufliche Perspektive schaffen will, aber auch praktische Berufserfahrung sammeln möchte, für den empfiehlt sich ein duales Studium - so wie bei den dualen Bachelor-Studiengängen an der staatlich anerkannten privaten Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG. Sie bestehen aus einem Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen von 2-5 Tagen alle 4-6 Wochen an einem der bundesweiten Studienzentren sowie einer betrieblichen Ausbildung. Bachelor-Studierende profitieren durch das duale Studiensystem der DHfPG von einem staatlich anerkannten Hochschulabschluss und einschlägiger Berufspraxis im Rahmen einer Festanstellung mit einem "Azubigehalt". Unternehmen profitieren wiederum, da die Studierenden ihr erlangtes Fachwissen unmittelbar in der betrieblichen Praxis anwenden können. Inzwischen qualifizieren sich bereits mehr als 7.500 Studierende mit einem Studium an der DHfPG.



Mehr als 4.000 Betriebe als Ausbildungspartner



Bereits mehr als 4.000 Ausbildungsbetriebe, wie z. B. Fitness- und Gesundheitsunternehmen, Arzt- und Physiotherapiepraxen, Unternehmen mit eigenem betrieblichen Gesundheitsmanagement, Krankenkassen oder Sportvereine und -verbände qualifizieren ihre Mitarbeiter durch ein duales Studium an der DHfPG. Zu den dualen Bachelor-Studiengängen zählen Fitnessökonomie, Sportökonomie, Fitnesstraining, Gesundheitsmanagement und Ernährungsberatung. Hinzu kommen die "Master of Arts" Prävention und Gesundheitsmanagement sowie Sportökonomie und der "MBA"-Studiengang Sport-/Gesundheitsmanagement, die aus einem Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen bestehen.



Hervorragende Übernahmequote nach dem Studium



Außerdem stehen die Chancen auf eine Übernahme in eine Festanstellung für DHfPG-Absolventen überdurchschnittlich gut. Lediglich 1,6 Prozent der Studierenden, die sich eine Weiterbeschäftigung wünschen, können nicht übernommen werden.



Alle Infos unter www.dhfpg.de



OTS: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70906 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70906.rss2



Pressekontakt: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG Hermann Neuberger Sportschule 3



66123 Saarbrücken



Ansprechpartner: Sebastian Fess Tel.: +49 681 6855 220 Mail: s-fess@dhfpg-bsa.de