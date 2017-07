Schweiter Technologies / Schweiter Technologies: Übernahme von Athlone Extrusions abgeschlossen . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Horgen, 31. Juli 2017 - Schweiter Technologies hat die am 3. Juli 2017 bekannt gegebene Akquisition der Athlone Extrusions per 31. Juli 2017 abgeschlossen Athlone Extrusions (www.athloneextrusions.ie (http://www.athloneextrusions.ie)) mit Sitz im irischen Athlone gehört zu den führenden europäischen Herstellern von farbigen, mehrschichtigen Kunststoffplatten, welche vor allem zum Thermoformen eingesetzt werden. Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 44 718 33 03, Fax +41 44 718 34 51, martin.kloeti@schweiter.com (mailto:martin.kloeti@schweiter.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100347/R/2124515/810674.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Schweiter Technologies via Globenewswire