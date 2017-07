The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2017



ISIN Name



CA16934T1030 CHIMATA GOLD CORP.

CA9600081009 WESTERNZAGROS RESOURCES

USL6401PAG83 MINERVA LUX. 17/26 REGS 2

US88160T1079 TESORO LOGISTICS LP UTS

US8816091016 TESORO CORP. DL-,1666

US8864231027 TIDEWATER INC. DL-,10