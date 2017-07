NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im Tagesverlauf wieder an seine rasante Klettertour der vergangenen Wochen angeknüpft. Im New Yorker Handel stieg die Gemeinschaftswährung erstmals seit Januar 2015 wieder über 1,18 US-Dollar. Zuletzt wurde sie bei 1,1829 Dollar gehandelt - nahe des Tageshochs von 1,1835 Dollar.

Nach wie vor wird der Euro durch das politische Chaos in den USA gestützt. "So sehr im November und Dezember Donald Trumps Wahlsieg dem Dollar geholfen hatte, so sehr werden der US-Präsident und die republikanische Kongress-Mehrheit nun zu Belastungsfaktoren für die US-Währung", sagte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Das Chaos setzte sich am Montag fort: Berichten zufolge muss der erst vor wenigen Tagen ernannte Kommunikationschef Anthony Scaramucci seinen Posten im Weißen Haus wieder räumen. US-Medien wie der "New York Times" zufolge hat Trump habe ihn auf Druck seines neuen Stabschefs John Kelly entlassen.

Für zusätzlichen Druck auf den Dollar sorgten zu Wochenbeginn auch schwache Konjunkturdaten aus den USA. Das Geschäftsklima in der Region Chicago war im Juli überraschend deutlich gesunken. Im Gegenzug stützten Konjunkturdaten aus dem Euroraum die Gemeinschaftswährung: Die Arbeitslosenquote war auf den tiefsten Stand seit mehr als acht Jahren gefallen, während die Inflation im Euroraum erwartungsgemäß stabil geblieben war./tos/tih/he

ISIN EU0009652759

AXC0215 2017-07-31/21:06