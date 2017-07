NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag sowohl bei kurzen als auch längeren Laufzeiten so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Während frische Wirtschaftsdaten aus den USA den Rentenpapieren keine echte Orientierungshilfe waren, galt das Interesse der Anleger eher den Standardwerten am Aktienmarkt. Dort hatte der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag erneut einen Rekordstand markiert.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,35 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen knapp mit 1/32 Punkt im Plus bei 100 7/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere standen unverändert bei 100 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,29 Prozent. Auch die Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verblieben auf ihrem Vortagsniveau von 102 2/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,89 Prozent./tih/he

