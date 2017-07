Berenberg hebt BASF auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat BASF von nach dem Kursverlust der vergangenen Wochen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Sebastian Bray von 78 auf 80 Euro an. Da die Aktie seit seiner Ersteinstufung mit "Sell" im Juni rund acht Prozent an Wert verloren habe, sehe er jetzt keine großen Gefahren für weitere Rückgänge, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Montag.

Kepler Cheuvreux hebt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Analyst Rochus Brauneiser begründete sein neuen Votum in einer Studie vom Montag mit einem positiven Ausblick für den Stahlpreise im zweiten Halbjahr. Die Risiken für die Gewinnerwartungen des Marktes erschienen begrenzt, da die Stahlpreise in den USA und der EU vermutlich einen Wendepunkt erreicht hätten. Zudem könnten die Klöckner-Papiere im Fall einer Fusion der europäischen Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp und Tata Steel von Spekulationen über eine Konsolidierung unter europäischen Stahlhändlern profitieren.

Kepler Cheuvreux startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 67 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Cancom mit "Buy" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der IT-Dienstleister dürfte von den guten Branchenperspektiven, steigenden UT-Budgets und dem wachsenden Einsatz von Cloud-Anwendungen im deutschen Mittelstand profitieren, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Montag. Zudem sei Cancom auf schnell wachsende IT-Bereiche ausgerichtet, was zu Marktanteilsgewinnen führen sollten.

Warburg senkt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel hoch auf 71 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Nemetschek nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 63,50 auf 71,00 Euro angehoben. Das zweite Quartal des Bausoftware-Herstellers habe etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf das zweite Halbjahr seien die Vergleichswerte aber niedrig, so dass die Nachrichtenlage positiv sein und den Aktienkurs stützen dürfte. Das Aufwärtspotenzial zum Kursziel sei derzeit aber begrenzt, begründete der Experte die Abstufung.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Volkswagen auf 175 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Zahlen von 174 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies geht aus einer Studie vom Montag hervor.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Merck KGaA auf 119 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Merck KGaA vor Zahlen für das zweite Quartal von 128 auf 119 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Sie hätten ihre Schätzungen zwar angepasst, hielten die Ängste vieler Investoren mit Blick auf das Flüssigkristallgeschäft des Pharma- und Chemiekonzerns aber für übertrieben, schrieben die Analysten in einer Studie vom Montag.

Citigroup hebt Ziel für Osram auf 70 Euro - 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Osram auf 70 Euro erhöht und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Lichttechnikkonzern nach den jüngsten Quartalszahlen leicht angepasst und seinen Bewertungshorizont auf 2019 übertragen, schrieb Analyst Jason Channell in einer Studie vom Montag.

JPMorgan senkt Ziel für Gea Group auf 41 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea Group nach Zahlen von 43,40 auf 41,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das zweite Quaral habe unter Berücksichtigung der jüngsten Gewinnwarnung den Prognosen des Anlagenbauers entsprochen, schrieb Analyst Glen Liddy in einer Studie vom Montag. Das Kursziel basiere nun auf dem Zeitraum bis Ende 2018 statt zuvor Ende 2017. Die Erwartungen an Gea seien mit hohen Risiken behaftet. Das Aufwärtspotenzial sei aber hoch.

Independent Research hebt Ziel für Adidas auf 208 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Adidas nach besser als erwartet ausgefallenen Quartralszahlen von 195 auf 208 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Halten", schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Montag. Angesichts der ohnehin schon ohnehin hohen Bewertung rechnet sie trotz des positiven Ergebnisses nicht mit deutlichen Kursimplusen für die Aktie.

Bernstein senkt Ziel für Bayer auf 126 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 128 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern habe im zweiten Quartal zwar die niedrigen Erwartungen übertroffen, aber wegen enttäuschender Resultate im Konsum- und Agrochemiegeschäft den Jahresausblick senken müssen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Montag.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0217 2017-07-31/21:35